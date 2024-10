Samsung Galaxy S25+ contro S24+: il confronto è già disponibile

Il 2025 dovrebbe essere un grande anno per casa Samsung, siccome lancerà la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Stando a quanto riportato, non dovrebbero esserci grandi aggiornamenti in merito, ma qualcosa sul piano estetico dovrebbe cambiare così come sotto il cofano. Il modello Galaxy S25+, rispetto al suo predecessore che è l’attuale medio top di gamma, non dovrebbe fare troppi cambiamenti.

Si sta parlando tantissimo del modello Ultra nell’ultimo periodo, ma le indiscrezioni adesso stanno girando anche riguardo agli altri prodotti. Da un lato si dice che Samsung abbia intenzione di eliminare per sempre, a partire dal 2026, la versione di base e dunque il Galaxy S26. Per quanto riguarda invece l’S25 Ultra, si parla di bordi più smussati.

Galaxy S25+ contro S24+: i due Samsung di presente e futuro a confronto

Non dovrebbero esserci grossi cambiamenti sul lato estetico per quanto riguarda il prossimo Galaxy S25+. A quanto pare sarà leggermente più sottile passando da 7,7 mm a 7,3 mm.

Sebbene il design dovrebbe essere più compatto, la batteria non cambierà e resterà ugualmente performante con i suoi 4900 mAh. In questo modo si riuscirà a beneficiare di uno smartphone più bello e comodo esteticamente, ma ugualmente performante dal punto di vista dell’autonomia. Lato schermo, il pannello sarà un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con HDR e una frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz. È probabile che ci sarà un miglioramento della luminosità massima e un trattamento antiriflesso simile a quello visto su Galaxy S24 Ultra.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Galaxy S25+ dovrebbe essere alimentato dal nuovo chip Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy. Anche lato fotocamera, non ci saranno grandi cambiamenti. Si prevede infatti che il telefono manterrà una configurazione con tre sensori: una fotocamera principale da 50 MP, un’ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo 3x da 10 MP. Ci saranno comunque aggiornamenti nei prossimi giorni.