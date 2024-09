Dopo mesi di incertezza e rigorosi test tecnici, la NASA ha finalmente dato il via libera alla missione Europa Clipper, il cui lancio è previsto per il mese prossimo. Questa missione, una delle più ambiziose dell’agenzia spaziale americana, ha come obiettivo l’esplorazione di Europa, la luna ghiacciata di Giove, per scoprire se possiede le condizioni necessarie per ospitare la vita.

L’approvazione della missione Europa Clipper

La decisione di procedere è arrivata dopo quattro mesi di test su transistor simili a quelli installati sulla sonda. Le preoccupazioni riguardavano la resistenza di questi componenti alle intense radiazioni presenti nell’ambiente gioviano. Tuttavia, i risultati positivi delle analisi hanno rassicurato i tecnici. Jordan Evans, project manager della missione presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL), ha dichiarato che il team è ora “altamente fiducioso” di poter completare la missione come pianificato.

La comunità scientifica ha accolto la notizia con entusiasmo. Nicky Fox, amministratore associato per le missioni scientifiche della NASA, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dei test, definendo il risultato “incredibilmente buono”. Con l’approvazione definitiva, i tecnici al Kennedy Space Center in Florida sono pronti a caricare circa tre tonnellate di propellente nella sonda, che con i suoi tre tonnellate di peso è la più grande mai costruita per l’esplorazione planetaria.

Il lancio, previsto per il 10 ottobre, segnerà l’inizio di un viaggio di cinque anni e mezzo verso Giove, con assistenza gravitazionale da Marte e dalla Terra. Una volta arrivata, nel 2030, Europa Clipper effettuerà 49 sorvoli ravvicinati di Europa, fino a una distanza di 25 chilometri dalla sua superficie.

La missione è rivolta alla ricerca di segni di abitabilità nell’oceano nascosto sotto la crosta ghiacciata di Europa. Curt Niebur, scienziato del programma, ha descritto questa esplorazione come un’opportunità per capire se questo mondo possa essere abitabile oggi. Con la protezione necessaria per resistere alle radiazioni di Giove, la missione è pronta per svelare i segreti di Europa e, forse, fornire indizi cruciali sulla vita oltre la Terra.