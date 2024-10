Al giorno d’oggi, scegliere una promozione da attivare sul proprio numero di telefono e senza alcun dubbio una scelta delicata dal momento che il catalogo di offerte generale a cui attingere è davvero ampio e variegato e offre possibilità di ogni genere in grado di accontentare letteralmente chiunque, ovviamente optare per la soluzione più adatta e richiede molta attenzione.

Esistono infatti promozioni di ogni tipo sia per coloro che vogliono navigare senza preoccupazioni sia per coloro che invece preferiscono le chiamate senza limiti verso tutti, di conseguenza bisogna saper scegliere ciò che riteniamo più adatto ovviamente al prezzo che riteniamo più accessibile per le nostre finanze.

Tutti gli operatori telefonici italiani di conseguenza ogni mese si impegnano a offrire aggiornato Enrico di opzioni variegate in modo da poter attrarre la fetta di utenti più ampia possibile, tra questi è presente anche Kena Mobile che ogni mese ci regala delle promozioni decisamente competitive con caratteristiche interessanti.

La promo lanciata da Kena

L’ultima idea dell’operatore italiano è rappresentata da una promozione per celebrare il ritorno dell’autunno, si tratta di una offerta tutto incluso che a soli 6,99 € vi garantirà delle caratteristiche di tutto rispetto, parliamo infatti di 130 GB di traffico dati in 4G che possono aumentare a 230 se decidete di attivare la ricarica automatica, il tutto con navigazione su Rete 4G di Tim, in aggiunta a completare il tutto, abbiamo poi 200 SMS e minuti limitati verso tutti, la promozione avrà un costo di attivazione gratuito nel caso forniate i consensi commerciali ed è dedicata a coloro che sottoscrivono un nuovo numero di telefono oppure effettuano lo portabilità da alcuni operatori virtuali indicati da Kena.

Se siete interessati, vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore, trovare la pagina dedicata alla promo e procedere all’attivazione online in pochi semplici passi, tenete a mente che la promo potrebbe essere rimossa dal sito in qualsiasi momento.