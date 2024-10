Importanti novità per alcuni utenti che usano giornalmente WhatsApp per scambiare messaggi con amici e colleghi. In occasione dell’evento Meta Connect 2024 tenutosi nelle scorse ore sono state presentate importante funzioni che ottimizzeranno il servizio messo a disposizione degli utenti.

Nello specifico, queste riguarderanno principalmente funzionalità legate all’intelligenza artificiale dell’azienda Meta AI. L’obiettivo dunque è principalmente quello di mettere a disposizione degli utenti funzioni che puntano a migliorare sempre di più l’esperienza d’uso dell’app. Scopriamo insieme maggiori dettagli relative alle novità annunciate in occasione del Meta Connect 2024.

WhatsApp: novità grazie a Meta AI

In occasione dell’evento Meta Connect 2024 tenutosi nelle scorse ore sono state annunciate le novità che andranno a migliorare WhatsApp. Parlando di Meta AI, infatti, questo strumento andrà a migliorare l’utilizzo dell’app di messaggistica permettendo agli utenti di avere a disposizione un servizio completo e sicuro.

Tra gli annunci fatti non passa sicuramente inosservato quello riguardante Meta AI. A sorprendere gli utenti sarà infatti la possibilità di parlare con Meta AI avviando una conversazione in tempo reale tramite chatbot.

Non manca inoltre la possibilità di inviare un’immagine a Meta AI per ottenere delle informazioni. Nello specifico, sarà possibile scattare una foto e chiedere informazioni e consigli al riguardo direttamente al chatbot. Chiaramente, tale funzione mira ad offrire un servizio sicuro e con assistenza nel momento in cui l’utente necessità di una qualsiasi informazione.

Per gli appassionati di foto, Meta AI andrà ad ottimizzare alcune semplici funzioni già presenti nell’app. In questo caso facciamo riferimento alla possibilità di aiutare gli utenti ad effettuare delle modifiche alle foto, applicando filtri, rimuovendo oggetti oppure semplicemente regolando il colore e la luce. Ricordiamo che le novità in questione al momento riguardano solamente alcuni Paesi ma tra queste non è inclusa l’Italia. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti relativi a Meta AI su WhatsApp.