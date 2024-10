Fastweb: la nuova offerta Mobile Full da 150 GIGA regala il 5G

Fastweb conduce ancora la sua cavalcata trionfale a suon di giga e di prezzi ottimi. Il sito ufficiale parla infatti da solo, rendendo disponibili ogni giorno diverse soluzioni mobili e fisse. L’attenzione ovviamente in questo preciso istante non può che essere totalmente rivolta alla famosa soluzione Mobile Full, una straordinaria promo di tipo mobile che con pochi euro mensili permette di avere il meglio e diverse agevolazioni relative anche all’attivazione.

Non servono particolari requisiti per poter portare a casa questa offerta mobile, la quale infatti è disponibile per tutti senza nessun tipo di restrizione. Ricordiamo inoltre che Fastweb garantisce anche la rete 5G gratuita per tutti, tra l’altro quella più veloce.

Fastweb sbaraglia la concorrenza e lo fa con la sua fedele Mobile Full

Dopo le tante offerte proposte dalla concorrenza, sia virtuale che non, Fastweb ha deciso di continuare sulla sua strada. È ancora disponibile la migliore offerta dell’anno, quella Mobile Full scelta da tantissime persone. Per poterla sottoscrivere, basta spendere poco ogni mese, in modo da alleviare il peso sul proprio portafogli, avendo il meglio.

Al suo interno, ogni utente che sceglie l’offerta, può trovare minuti senza limiti per telefonare tutti, ma soprattutto 150 giga in rete 5G. Al prezzo di 9,95 € dunque la si porta a casa e senza altri costi. Ovviamente ci sono da precisare anche altri aspetti vantaggiosi per l’utente, come quello relativo all’attivazione.

Chi sceglie questa offerta di Fastweb può infatti attivarla anche con la carta d’identità elettronica o magari con il proprio SPID. Nel caso in cui non si dovesse propendere per nessuna delle due soluzioni, c’è modo di proseguire con la solita registrazione video. Tornando alla qualità, Fastweb garantisce la rete più veloce anche nel 2024: i dati ufficiali parlano degli ultimi sei mesi come quelli in cui il gestore ha dominato senza problemi di alcun genere.