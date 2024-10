Very Mobile ha proposto una nuova iniziativa indirizzata ad alcuni dei suoi già clienti. Si tratta di Very 5,99 con 150 GB e Very 7,99 con 300 GB. Gli utenti coinvolti sono stati contattati attraverso una campagna SMS. All’interno del messaggio vengono proposte delle offerte alternative a quelle attualmente attive.

Very Mobile: ecco come funziona il cambio promo

Le promo citate mettono a disposizione degli utenti interessanti dati. Very 5,99 150 Giga offre minuti ed SMS illimitati e 150 GB di traffico internet in 4G. Il costo mensile è di 5,99 euro. Very 7,99 300 Giga offre minuti ed SMS illimitati e 300 GB di traffico internet in 4G. Il costo è di 7,99euro al mese. Inoltre, sono disponibili, per entrambe le offerte, i servizi di reperibilità. Come “Ti ho cercato” e “RingMe” Stesso discorso per il servizio di Hotspot. Tutti inclusi senza costi aggiuntivi.

Per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea, Regno Unito compreso, sono compresi gli stessi minuti ed SMS dell’offerta Very Mobile selezionata. Per navigare online, invece, è disponibile un quantitativo di dati come suggerito dalla normativa vigente.

Tutti i già clienti hanno la possibilità di controllare se possono attivare una delle due offerte recandosi sull’app ufficiale dell’operatore. Qui bisognerà cliccare sulla sezione “Offerta” e poi su “Gestisci offerta”. Se il passaggio sarà possibile e verrà accettato dall’utente, verrà scalato dal credito residuo il primo mese anticipato. In questo modo verrà attivata subito la nuova offerta di Very Mobile.

È importante ricordare che il cambio di offerta è possibile solo se gli utenti in questione appartengono al target a cui è indirizzata la campagna. Inoltre, dipende anche dall’offerta di partenza. Dunque, tutti i già utenti Very Mobile che hanno ricevuto l’SMS dall’operatore possono procedere e verificare la possibilità di ottenere una promo diversa, con un maggior quantitativo di dati. Opzione particolarmente vantaggiosa per chi cerca un’offerta più “sostanziosa” senza dover cambiare gestore.