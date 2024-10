WhatsApp ha introdotto una funzionalità attesissima che promette di rendere le videochiamate non solo più utili, ma anche molto più divertenti e personalizzate. La novità, disponibile sia per utenti Android che iOS, consente di aggiungere filtri e sfondi durante le chiamate. Un’opzione pensata per chi vuole personalizzare al massimo l’esperienza visiva. Questo aggiornamento è stato ideato con l’obiettivo di migliorare l’interattività delle conversazioni. Offrendo nuove opzioni per chi desidera evitare di mostrare il proprio ambiente reale. Come ad esempio, una stanza disordinata, o semplicemente rendere le videochiamate più piacevoli. Grazie a questa funzione, gli utenti possono ora sostituire il loro sfondo con uno virtuale. Quest’ ultimo può infatti variare da un ufficio elegante a un bar accogliente. Fino a paesaggi più rilassanti come una spiaggia o una foresta.

WhatsApp: come attivare i filtri e gli sfondi, semplici passi per una chiamata più divertente

Oltre alla possibilità di cambiare sfondo, WhatsApp ha introdotto una serie di filtri per dare un tocco unico ai volti durante le videochiamate. Questi effetti vanno da tonalità calde o fredde fino a effetti più creativi come “Prisma luminoso” o “TV vintage”. Permettono così di personalizzare ulteriormente la propria esperienza. L’obiettivo principale è quello di rendere le videochiamate non solo più pratiche, ma anche più spensierate e creative. In modo da stimolare l’interazione tra gli utenti in modo originale. L’aggiornamento è in fase di distribuzione graduale. Ma si prevede che entro poche settimane tutti potranno usufruirne.

L’attivazione dei nuovi filtri e sfondi è stata resa estremamente intuitiva, per facilitare l’uso da parte di tutti. Durante una videochiamata, sia che si tratti di una conversazione individuale o di gruppo, basterà cliccare sull’icona degli effetti, posta nell’angolo in alto a destra dello schermo. Da lì, l’utente potrà selezionare l’effetto desiderato tra quelli disponibili. I quali includono sia sfondi statici che più dinamici. Tra i più apprezzati si segnalano lo sfondo “Soggiorno”, ideale per simulare un ambiente domestico curato, e il “Tramonto”, che crea un’atmosfera rilassante e suggestiva. I filtri, invece, offrono un ampio ventaglio di scelte. Come l’effetto “Bianco e Nero” per un tocco vintage o “Grandangolo” per ampliare il campo visivo, rendendo così la chiamata ancora più coinvolgente.