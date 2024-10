A quanto pare ci saranno delle brutte notizie per alcuni clienti dell’operatore telefonico italiano TIM. A partire dal mese di novembre 2024, infatti, l’operatore ha annunciato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Questi dovrebbero riguardare il costo di alcune offerte di rete mobile. Secondo quanto è emerso, questi aumenti avranno un importo di partenza di 1,99 euro in più al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, per novembre 2024 sono previsti nuovi aumenti per la rete mobile

A partire dal mese di novembre 2024 sono previsti nuovi aumenti e rimodulazioni sul costo mensile di alcune offerte di rete mobile dell’operatore telefonico TIM. Ad annunciarlo, in particolare, è stato lo stesso operatore telefonico TIM. Come già accennato in apertura, questi aumenti avranno un importo pari a 1,99 euro in più al mese. Secondo quanto riportato, questi aumenti dovrebbero essere applicati a partire dalla giornata del 6 novembre 2024.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, a partire dal 3 ottobre 2024 l’operatore sta avvisando gli utenti coinvolti tramite un sms personalizzato. Ecco qui di seguito uno degli sms inviati dall’operatore.

“Modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 5/11 la tua offerta avrà un costo di 1,99 euro al mese in più. In alternativa, puoi continuare ad avere gli stessi costi attuali e più contenuti, aderendo con SMS gratuito con testo CONFERMA ON al 40916 entro il 31/10. Scopri tutti i dettagli su https://www.tim.it/nw924. Recesso senza penali né costi, mantenendo eventuali rateizzazioni, su tim.it, via PEC o nei negozi TIM, entro il 7/12. Maggiori informazioni su https://www.tim.it/nw924 o nei negozi TIM”.

Come già successo in passato, l’operatore sta proponendo l’attivazione di alcune promozioni a coloro che accetteranno queste rimodulazioni. In particolare, gli utenti potranno ottenere 50 GB di traffico dati extra ogni mese in maniera del tutto gratuita. Per farlo, basterà inviare un SMS con su scritto 50GIGAON al numero 40916.



Per il momento, comunque, non è stato confermato il nome delle offerte che saranno coinvolte da questi aumenti.