Lucid Air Sapphire blindata: fusione perfetta tra potenza e sicurezza

La sicurezza non è mai stata così esclusiva. US Armor Group ha trasformato la Lucid Air Sapphire in un’auto blindata che non solo resiste a una 44 Magnum. Oltre ad essere così resistente, protegge anche dagli attacchi informatici. La protezione fisica e digitale è essenziale per alcuni clienti. Parliamo di dirigenti e titolari di aziende, che necessitano di viaggiare in sicurezza ma senza rinunciare necessariamenteallo stile.

Quanto costa questa sicurezza? La cifra richiesta per la versione blindata di questa già esclusiva berlina elettrica Lucid supera i ben 475.000 dollari. Si tratta di una cifra quasi il doppio rispetto ai 250.000 dollari necessari per la versione standard. E gli optional? Le maniglie elettrificate o gli emettitori di spray al peperoncino sono solo alcuni degli accessori disponibili. Questi optional, insieme alla possibilità di potenziare ulteriormente la blindatura, possono far lievitare il prezzo finale ancora di più. Questa non è una semplice auto blindata. È una Lucid progettato per resistere non solo ai colpi fisici, ma anche a quelli invisibili del mondo digitale. Con un scudo anti-hacker e una tecnologia che monitora continuamente le minacce circostanti, l’auto offre una protezione completa ai suoi occupanti. Ma è davvero possibile proteggersi da ogni tipo di attacco?

Il progetto della Lucid, non solo impenetrabile ma anche scattante

La base di questo progetto straordinario è la Lucid Air Sapphire, una delle berline elettriche più performanti al mondo. Presenta una potenza grandiosa 1.234 cavalli e una capacità di accelerare da 0 a 60 miglia orarie in meno di 2 secondi. Grazie a tali specifiche, questa vettura raggiunge una velocità massima di 330 km/h. Nonostante le modifiche, il peso aggiuntivo è limitato a soli 175 kg, grazie all’uso di materiali compositi leggeri dieci volte più resistenti dell’acciaio balistico. Quindi, cosa rende davvero speciale questa auto? Non è solo la sua capacità di resistere a proiettili o hacker. È il fatto che lo faccia senza compromessi sulle prestazioni. Mantiene intatte le caratteristiche di velocità e autonomia che rendono la Lucid Air Sapphire una delle auto elettriche più desiderate. Può un’auto essere veloce, sicura e tecnologicamente avanzata allo stesso tempo? Con la Lucid Air Sapphire blindata, sembra proprio di sì.