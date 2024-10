OnePlus 13 batterà Samsung, Google ed Apple: ecco perché

Sembrava essere un gran periodo per casa OnePlus salvo poi rivelarsi uno dei peggiori. Purtroppo sono tornate le vecchie grane con la Germania e questa volta non per un contenzioso con Nokia, ma per via di un’altra azienda che avrebbe rivendicato l’utilizzo in debito di alcuni brevetti 5G. Secondo quanto riportato, però è davvero trepidante l’attesa che gli utenti hanno in merito al rilascio del prossimo top di gamma dell’azienda.

In questi giorni, non si parla d’altro che di OnePlus 13, lo smartphone più potente che l’azienda cinese produrrà e soprattutto uno di quelli che potrà mettere veramente sotto la concorrenza, soprattutto per via delle sue specifiche tecniche. Se da un lato tutti credono di assistere sempre alle solite cose tra fotocamere, schermi e forme estetiche, c’è un aspetto che di certo non lascerà le persone indifferenti.

OnePlus 13: lo smartphone avrà una batteria da 6000 mAh

Dopo aver visto le grandi performance da parte degli altri top di gamma nel settore tra cui iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro XL e Samsung Galaxy S24 Ultra, OnePlus ha deciso di spingere forte sull’acceleratore.

Il colosso cinese infatti vuole puntare sul suo prossimo top di gamma per sbaragliare la concorrenza lato autonomia. OnePlus 13 infatti molto probabilmente arriverà sul mercato con una batteria, secondo le indiscrezioni, da ben 6000 mAh. Questo effettivamente farebbe saltare il banco, complice anche la grande potenza di Ricarica che il brand è solito immettere all’interno delle sue unità. Si tratterebbe di un grande passo in avanti, pronto a rendere partecipi tutti gli altri produttori di quanto l’azienda abbia intenzione di fare bene. Per quanto concerne lo standard di ricarica cablata, si andrà molto probabilmente di nuovo sui 100 W mentre quella wireless arriverà a 50 W. Non resta altro che attendere qualche notizia a conferma di tutto ciò, ma ormai la situazione sembra ben delineata.