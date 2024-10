Samsung Galaxy A16: nuove specifiche tecniche trapelate sul web

Molto diversamente da quanto tanti utenti potrebbero credere, il mercato degli smartphone gira tantissimo anche intorno ai dispositivi di fascia bassa. Leader assoluto in tal senso è il colosso sudcoreano Samsung, il quale con i suoi prodotti meno costosi è riuscito quasi ad eguagliare le vendite di Apple che nell’ultimo periodo è stata leader in incontrastata con i suoi iPhone 15. La gamma Galaxy A15, compresa la variante 5G, ha riportato numeri stratosferici e ora tutti si aspettano lo stesso anche dalla gamma Galaxy A16. Saranno due gli smartphone che arriveranno sul mercato a breve, sia con il modello LTE che 5G.

Durante le ultime ore stanno spuntando in rete diverse indiscrezioni che potrebbero appassionare chi non attende altro che il lancio di questi dispositivi. Stando a quanto riportato, infatti ci sono aggiornamenti importanti sia sul design che per quanto riguarda le specifiche tecniche.

Samsung Galaxy A16, spuntano sul web le specifiche tecniche ma non solo

Il prodotto più atteso in questo momento da chi vuole risparmiare per acquistare un nuovo smartphone è sicuramente quello che sarà il re incontrastato sul mercato: Samsung Galaxy A16. Questo dispositivo sta facendo parlare tanto di sé e in queste ore sono spuntate nuove indiscrezioni.

Secondo SamInsider, un rivenditore europeo molto affidabile avrebbe pubblicato in anticipo le specifiche del basso di gamma ma anche notizie sul design. Entrambe le varianti disporranno di un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione full HD+ a 2340×1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il modello LTE sarà alimentato da un processore octa-core, probabilmente il MediaTek Helio G99, mentre la versione 5G sarà equipaggiata con il chipset Exynos 1330 di Samsung.

Per quanto riguarda il comparto fotografico invece entrambi i modelli saranno dotati di una fotocamera principale da 50MP, di una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP, di un sensore macro da 2MP e di una fotocamera frontale da 13MP per i selfie. La batteria sarà un altro punto di forza: il Galaxy A16 avrà una capacità di 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. Il comparto hardware verrà completato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite una scheda microSD. Galaxy A16 sarà inoltre certificato IP54 contro schizzi d’acqua e polvere. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 210 € per la variante 4G e ai 240 € per la variante 5G.