L’intelligenza artificiale è uno dei settori in cui si sta investendo di più. A tal proposito, Microsoft intende introdurre nuove funzioni AI per i suoi Paint e Photos. Ciò sarà possibile sui PC Copilot Plus. Tali interventi potranno potenziare gli strumenti di editing delle immagini.

I principali dettagli di tale aggiornamento riguardano le opzioni Generative Fill e Generative Erase. Quest’ultime permettono agli utenti di poter intervenire sulle immagini. Nel dettaglio, sarà possibile aggiungere o rimuovere oggetti dalle proprie foto.

Microsoft Paint parte dello sviluppo dell’AI

Le nuove funzioni sembrano ispirarsi agli strumenti presenti su altre piattaforme di editing, come ad esempio Adobe Photoshop. Nel dettaglio, Generative Erase offre la possibilità di eliminare elementi indesiderati dalle proprie foto. Proprio come accade con Magic Eraser sui Google Pixel. Generative Fill, invece, permette di aggiungere elementi alle proprie foto grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale. Per farlo basterà aggiungere delle descrizioni testuali.

A ciò si aggiunge anche lo strumento Cocreator in arrivo su Microsoft Pain su tutti i PC Copilot Plus. Quest’ultimo permette di generare immagini combinando sia schizzi di riferimento che prompt di tipo testuale. Microsoft Paint non è l’unico tassello del nuovo aggiornamento dell’azienda di Redmond.

Anche l’applicazione Photos sta per ricevere una serie di novità. Tra quest’ultime, c’è l’introduzione di Generative Erase e una funzione Super-Resolution. Quest’ultima, in particolare, sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare le immagini sfocate e pixelate. In tal modo gli utenti avranno la possibilità di aumentare la risoluzione delle proprie foto fino ad 8 volte di più rispetto a quelle originali.

Questa funzionalità gratuita rappresenta un importante novità per i dispositivi mobili. Le caratteristiche di Super-Resolution, infatti, risultano molto simili ad altri strumenti come l’upscaler di Canva. E superano anche il miglioramento 4x SuperResolution di Adobe Lightroom. Si tratta di cambiamenti interessanti che permetteranno agli utenti di sfruttare funzioni AI per poter modificare e migliorare le proprie immagini in modo semplice e gratuito.