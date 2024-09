Microsoft ha annunciato un importante cambiamento in arrivo per OneDrive. Secondo quando dichiarato dall’azienda, Copilot arriva sul cloud storage. La novità arriverà per tutti gli utenti con licenza Copilot e che utilizzano la versione per il Web di OneDrive. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale l’azienda offre una maggiore efficienza. L’aggiornamento fornirà agli utenti la possibilità di accedere ad una serie di strumenti avanzati per il settore aziendale. Ma quali sono le effettive novità in arrivo?

Microsoft annuncia nuove funzioni AI per OneDrive

L’arrivo di Copilot offre agli utenti con licenza una serie di funzionalità utili per lavorare in efficiente ai propri file. Grazie all’arrivo dell’assistente AI sarà possibile generare dei riassunti per i propri documenti più lunghi. Inoltre, Copilot potrà agire sia su documenti singoli che su gruppi di file. Il sistema messo a punto da Microsoft permette di lavorare su un massimo di cinque documenti nello stesso momento.

E c’è di più. Con Copilot sarà possibile confrontare le differenze tra più documenti. Quest’ultime vengono presentate in una tabella facile da visionare. È una modalità utile che permette di analizzare le differenze dei testi senza dover necessariamente aprire i file in questione.

Microsoft con l’introduzione di Copilot introduce anche la possibilità di ottenere risposte a domande complesse. Gli utenti potranno chiedere all’AI informazioni relative ai file archiviati. Inoltre, sarà possibile generare nuovi documenti sulla base dei dati presenti. Con tali opzioni gli utenti potranno accedere ad una serie di funzioni rivoluzionarie in grado di cambiare il modo intero in cui si interagisce con il cloud storage di Microsoft.

Come anticipato, solo gli utenti con licenza commerciale di OneDrive potranno utilizzare le nuove funzioni AI presenti su OneDrive. Per sfruttare tali opzioni basterà selezionare un file e cliccare sull’apposito tasto dedicato a Copilot. In questo modo, gli utenti potranno selezionare l’azione desiderata o chiedere ciò che si desidera riguardo il documento in questione. In ogni caso, se ci sono dei dubbi è possibile visionare la pagina FAQ messa a disposizione da Microsoft per ottenere ulteriori informazioni.