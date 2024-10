Continuano a circolare sul web alcune immagini che vedono come protagonista un rendering della casa automobilistica Dacia. Nello specifico, stiamo parlando del furgone ipotetico, denominato Vaner 2024, che sta continuando ad attirare l’attenzione di alcuni utenti appassionati del brand. Nelle ultime ore sono state diffuse ulteriori immagini che ci regalano un’idea di come potrebbe essere il progetto dell’azienda costruttrice Dacia.

Naturalmente, le immagini che sono state diffuse solo solamente dei rendering e non rappresentano dunque immagini diffuse dallo stesso costruttore. Non a caso, infatti, queste sono state realizzate da Andrei Dila. Scopriamo insieme maggiori dettagli nel corso di questo articolo.

Dacia Vaner: alcune immagini ritraggono il furgone

Le immagini, ad opera di Andrei Dila, rappresentano il furgone in varie colorazioni ma anche da diverse angolazioni. Le diverse rappresentazioni ci consentono, dunque, di guardare le porte posteriori e le porte laterali scorrevoli. Dalle immagini diffuse non passa inosservato dunque un veicolo che si contraddistingue grazie agli ampi spazi che mette a disposizione. Del tutto evidente, infatti, lo spazio disponibile nel vano di carico. Quest’ultimo viene rappresentato inoltre con un rivestimento plastico appositamente per consentire di resistere senza danneggiarsi anche in caso di carichi pesanti. Non mancano elementi come i vetri posteriori oscurati e i cerchioni con un design del tutto caratteristico.

Ma quale potrebbe essere il prezzo di un furgone Vaner? Un costo di circa 25.000 euro potrebbe essere adeguato per il lancio sul mercato UE. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un costruttore automobilistico che si contraddistingue sull’intero mercato europeo grazie ai suoi veicoli economici. Dopo aver visto alcune delle immagini realizzare da Andei Dila, la curiosità su come potrebbe essere un van di Casa Dacia cresce ancora di più. Non ci resta che attendere novità per scoprire se da parte della casa automobilistica Dacia ci saranno dettagli e aggiornamenti su un suo prossimo furgone che, non lo escludiamo, potrebbe conquistare buona parte del segmento.