Prosegue la battaglia legale tra il colosso Apple ed Epic Games ma sembrerebbero non mancare i colpi di scena. Da parte dell’azienda Apple, infatti, ci sarebbe il tentativo di fare annullare la sentenza ricorrendo ad una nuova strategia.

Nelle scorse ore Reuters ha reso noto che l’azienda fondata da Steve Jobs avrebbe fatto ricorso alla presentazione di una nuova istanza. Nello specifico, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa britannica, Apple avrebbe deciso di citare alcune sentenze recenti in casi non correlati per chiedere l’annullamento della decisione presa contro Epic Games. Inoltre, congiuntamente alla richiesta di annullamento della decisione ci sarebbe anche la richiesta, alternativa, di una limitazione così da permettere solamente a Epic di vendere oltre all’App Store.

Apple: nuove mosse nel caso Epic Games

Non dimentichiamo che tale richiesta viene fatta in un momento del tutto delicato per la questione che vede coinvolge l’azienda statunitense ed Epic Games. Per chi non ne fosse a conoscenza, nei giorni scorsi Apple era già stata accusata riguardo alle attuali politiche di commissione sull’App Store.

Come accennato, dunque, la richiesta di Apple è chiara: l’azienda chiede che l’ingiunzione venga annullata o, perlomeno, limitata solo a Epic games. Chiaramente, sarà la decisione finale che il tribunale deciderà di prendere a porre fine a questa lunga storia. Non dimentichiamo che la decisione presa dal tribunale sarà decisiva e fondamentale per Apple. In base a questa, infatti, il colosso di Cupertino deciderà quelle che saranno le regole dell’App Store in futuro.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire meglio quale sarà la decisione per Apple ed Epic. Non a caso, potremo finalmente capire se il nuovo colpo di scena nella lunga battaglia legale tra l’azienda statunitense e Epic Games, porterà ad un annullamento definitivo a causa di nuovi precedenti legali e della mancanza di prove da parte di Epic.