L’operatore virtuale 1Mobile, che opera su rete Vodafone, ha deciso di prorogare le sue offerte attuali fino al 15 ottobre 2024. Queste promozioni includono sia piani con rete 4G che opzioni abilitate al 5G. Il tutto senza costi aggiuntivi. In particolare, sono disponibili sette pacchetti standard per i nuovi clienti. Sia in portabilità da altri operatori che con l’attivazione di un nuovo numero. Tra le proposte, troviamo anche la promo Super 80, riservata a chi desidera trasferire il proprio numero da un altro operatore. In più, ci sono opzioni speciali come la World 2XPlus, che offre minuti internazionali inclusi. Ma anche la XConnect, pensata per dispositivi Internet of Things (IoT).

1Mobile: dettagli sui costi e attivazione SIM

Per coloro che preferiscono tariffe 5G, 1Mobile propone due pacchetti dedicati. Ovvero, Speed5G 120 e Speed5G200. Entrambe le soluzioni permettono di navigare ad alte velocità, raggiungendo fino a 2Gbps in download. Queste tariffe sono disponibili anche per i già clienti, con costi di attivazione ridotti e il primo mese gratuito per chi effettua la portabilità. Le offerte includono un pacchetto di Giga abbondante e minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali.

Se si decide di aderire online, l’acquisto di una SIM 1Mobile comporta un costo di 5€ per la scheda e la spedizione. I clienti possono attivare la scheda attraverso diversi metodi. Tra cui la videoidentificazione o l’uso dello SPID e della CIE. Anche per gli utenti già attivi, l’operatore offre la possibilità di cambiare piano a costi ridotti. Chi sceglie di passare a uno dei pacchetti Reward, ad esempio, può farlo con una spesa di 15€. Mentre per le promo Speed5G il cambio costa 10€. Da ricordare che le SIM 1Mobile richiedono uno smartphone compatibile per poter sfruttare la rete 5G. Per avere più informazioni a riguardo è consigliabile consultare anche il sito ufficiale del gestore. Qui troverete anche moltissime altre soluzioni che potrebbero fare a caso vostro.