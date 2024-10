La nuova truffa phishing svuota il conto in questo modo

Con la truffa di oggi, diversi utenti ci sono rimasti secchi: hanno perso i dati personali e i soldi. Per evitare di cascarci, stati attenti e date un’occhiata ad alcuni modelli di messaggi ingannevoli che stanno girando proprio in queste ore.

Truffa in corso, è proprio questo il messaggio da evitare tassativamente per non avere problemi

Il primo messaggio parla di una fantomatica consegna di un pacco che ovviamente non avverrà mai in quanto è solo una finzione. Bisogna stare attenti a non cliccare sui link interni alle mail di questo genere, in quanto è proprio da lì che parte la truffa vera.

“Consegna Del pacco sospeso

­hai caro utente pacco in attesa di consegna. Usa il tuo codice per rintracciarlo. Pianiflca la tua consegna e iscriviti alle notiflche del nostro calendario per evitorlo sta succedendo di nuovo! Il tuo codive di monitiraggio: PI50239137. Pianifica la tua consegna”.

Ci sono poi anche messaggi come quelli che potete vedere qui in basso, dei veri e propri inviti da parte di finte ragazze con nomi molto strani. Ecco degli esempi:

“Ciao affascinante sconosciuto, sono Coral. Ho un argomento di conversazione.

Voglio fare sesso con due uomini contemporaneamente. Vuoi essere nella mia cerchia felice di conoscerti! Qui Ivy-Coral32 è il mio profilo online.

Puoi venirmi a trovare di persona e faremo conoscenza.

Entra, se hai un desiderio così ardente, aspetto una tua risposta!“.

“scrivo per invitarvi a conoscermi.

Mi chiamo Ashton, sono una donna che si assume tutti i rischi della vita, soprattutto quando se lo merita.

Quando si tratta dei miei sogni, non esiterò a farlo. Sono qui per prendermi una pausa dallo stress quotidiano della mia vita e della mia carriera.

Sono qui solo per amore passeggero. Niente di speciale. E ti suggerisco di darci il nostro primo appuntamento casuale.

Ecco il mio profilo di contatto Babie-Ashton1, l’accesso è concesso dopo la registrazione.

Non vedo l’ora che arrivi questa splendida giornata.”