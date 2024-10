WhatsApp, celebre app di messaggistica istantanea, ha da poco introdotto nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Meta. Questi strumenti innovativi permettono agli utenti di migliorare la loro esperienza con l’app. In che modo? Semplificando le interazioni e rendendole più dinamiche. Ora, infatti, è possibile comunicare con MetaAI attraverso comandi vocali. Basta premere il pulsante di registrazione per porre domande senza digitare, ottenendo risposte immediate e chiare. L’aggiornamento è stato pensato per offrire una modalità d’uso più naturale e intuitiva. Assolutamente ideale per chi desidera ricevere informazioni rapide senza usare la tastiera.

WhatsApp: interazione visiva e modifica delle immagini direttamente in chat

Un’altra novità riguarda la possibilità di scegliere tra voci diverse per il chatbot. Questa opzione include anche voci di celebrità internazionali e sarà disponibile in lingua inglese. L’ azienda ha però già annunciato l’intenzione di ampliare il supporto anche ad altre lingue. Tutte queste novità rendono WhatsApp uno strumento più personalizzabile, che si adatta alle diverse esigenze delle persone. Meta AI trasforma così l’app da semplice piattaforma di messaggistica a un assistente personale. In grado di rispondere a domande su qualsiasi argomento.

WhatsApp ha anche potenziato le sue capacità visive. Gli utenti infatti ora possono inviare foto e ricevere informazioni legate all’immagine in questione. Tale funzione permette, ad esempio, di tradurre un menu in una lingua straniera scattando una foto. Oppure chiedere consigli su oggetti e situazioni specifiche.

Oltre alla comprensione delle immagini, l’ AI consente di modificare le foto direttamente dall’app. Funzioni come la rimozione di oggetti indesiderati o la modifica dei colori arricchiscono ancor di più l’esperienza d’uso creativa. Insomma non sarà più necessario utilizzare applicazioni esterne per correggere o perfezionare una foto. WhatsApp diventa così un potente strumento di comunicazione e creazione di contenuti visivi.

È chiaro che la famosa app è incontro un aggiornamento. Continuando di questo passo il suo ruolo di leadership indiscussa diventa sempre più imbattibile.