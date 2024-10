Oppo ha ufficialmente lanciato una nuova serie di accessori magnetici destinati alla ricarica di smartphone. Confermando la loro compatibilità con i modelli della gamma Find X8 e con gli iPhone. L’annuncio arriva direttamente da un dirigente dell’azienda, il quale ha diffuso un video su Weibo. Nella clip condivisa vengono presentati in azione alcuni prodotti come un powerbank e due basi di ricarica con filo, una delle quali integra un pratico supporto per auto. I dispositivi vengono testati prima con un OppoFind X8 e poi con un iPhone. Dimostrando una perfetta compatibilità con entrambi i modelli.

Oppo: una nuova strategia che punta alla ricarica magnetica wireless

L’arrivo di questi accessori sul mercato è atteso per ottobre, in concomitanza con il lancio della serie FindX8. La loro doppia compatibilità rappresenta un notevole punto di forza. Particolarmente interessante per coloro che possiedono dispositivi di entrambe le marche. Come nel caso di famiglie con più smartphone o professionisti che utilizzano due telefoni, ad esempio uno personale e uno aziendale.

La ricarica wireless magnetica è una tecnologia che Oppo intende estendere su tutti i suoi modelli di cellulari di fascia alta. Anzi, l’obiettivo è quello di includerla anche nei futuri modelli pieghevoli, come il Find N. Nel video di presentazione, un dettaglio importante riguarda la comparsa della scritta “50W”. Cosa che sembra suggerire che la nuova serie X8 supporterà una velocità di ricarica fino a 50watt.

Oppo sta investendo molto in questo settore anche perché in Cina la ricarica wireless è ormai una realtà molto diffusa. Particolarmente favorita dall’ampia diffusione di veicoli elettrici, che spesso includono postazioni di ricarica senza fili. L’azienda ha anche osservato come molte persone abbiano scelto di installare sistemi di ricarica magnetica persino nelle auto più datate,l. Un trend che conferma la lungimiranza della sua strategia. L’uscita degli accessori, insieme alla serie Find X8, è prevista per il 21 ottobre 2024.