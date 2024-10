WhatsApp propone una nuova funzionalità. Il suo obiettivo è quello di gestire i link inviati all’interno delle chat. Si tratta di un’opzione già presente sulla piattaforma, ma che ora viene perfezionata. In tal modo, WhatsApp intende garantire agli utenti un superiore livello di sicurezza. Ma come funziona nello specifico?

WhatsApp: nuova opzione per la sicurezza delle chat

La novità in arrivo è disponibile per alcuni utenti. Nello specifico, per coloro che partecipano al programma beta della piattaforma. La versione di WhatsApp su cui è apparsa la nuova funzione è la 2.24.20.28. Quest’ultima è riservata ai dispositivi Android.

La piattaforma con la nuova funzione permette di ottenere, direttamente sul web, informazioni sui link ritenuti sospetti. Nella sua versione perfezionata, la funzione di ricerca dei link presenta una nuova interfaccia. Quest’ultima è stata modificata per facilitare il suo utilizzo per gli utenti. Inoltre, il nuovo pannello risulta essere molto più intuitivo nel presentare una spiegazione dettagliata sui link e le possibili implicazioni di quest’ultimi.

Come funziona la nuova opzione in concreto? Quando si cerca un link ricevuto, solo il messaggio che lo contiene viene caricato su Google per essere analizzato. Il processo però ha sollevato diverse riflessioni sulla privacy degli utenti. WhatsApp ha dichiarato che i messaggi analizzati restano privati e che non saranno archiviati.

Si tratta di una nuova funzione introdotta per garantire agli utenti un nuovo livello di sicurezza, proteggendoli dai messaggi contenenti link potenzialmente pericolosi. Come anticipato, la funzione al momento è disponibile solo per un numero ristretto di utenti. Considerando lo sviluppo attuale della funzione, è probabile che presto verrà rilasciata anche sulla versione stabile.

La funzione indirizzata ai link inviati su WhatsApp è una delle novità introdotte sulla piattaforma per garantire un maggiore livello di sicurezza a tutti gli utenti. Con nuove funzioni ed aggiornamenti, Meta punta a rendere l’esperienza dei suoi utenti sull’applicazione di messaggistica sempre più all’avanguardia e soprattutto sicura.