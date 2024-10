Prezzi Diesel come la Benzina: cos'è l'accisa allineata e l'ipotesi

Improvvisamente i prezzi del carburante potrebbero aumentare, più particolari quelli del diesel. A causarli sarebbe l’aumento delle accise riguardanti proprio il gasolio, siccome il governo avrebbe intenzione di introdurre. Al momento però, non c’è nulla di scritto, in quanto bisogna valutare ciò che parte dal Piano strutturale di Bilancio 2025-2029.

Il governo vuole in ogni modo valutare l’allineamento delle aliquote riguardanti le accise sia per la benzina che per il diesel. Quella sul gasolio è appunto più bassa rispetto a quella della benzina e ora l’obiettivo è quello di tagliare i sussidi che possono risultare dannosi per l’ambiente.

“Razionalizzare e semplificare specifiche aree della tassazione, ad esempio uniformando le aliquote delle accise su diesel e benzina e riorganizzando le agevolazioni nel settore energetico, può rappresentare una strategia chiave per migliorare l’efficienza del sistema fiscale italiano e per favorire il raggiungimento degli obiettivi legati alla transizione energetica e ambientale, sia a livello europeo che nazionale“.

Diesel con le stesse accise della benzina: ecco i dettagli sulla questione

Nel momento in cui tutto questo dovesse diventare realtà, il prezzo del diesel potrebbe crescere, colpendo tutti coloro che hanno un’auto a gasolio e soprattutto i camionisti. L’obiettivo che si impone il governo è quello di risparmiare circa 2 miliardi di euro in sussidi ambientalmente dannosi, i cosiddetti SAD, e tutto entro il 2025. Chiaramente le associazioni non sono state con le mani in mano e sono subito intervenute, parlando di una stangata di oltre 3 miliardi di euro:

“Attualmente, l’accisa sulla benzina è di 0,728 euro al litro, mentre quella sul gasolio è di 0,617 euro al litro. Un’eventuale equiparazione delle accise sul gasolio a quelle della benzina comporterebbe un aumento dei prezzi alla pompa, con un costo aggiuntivo di circa 5,5 euro per pieno. Questo si tradurrebbe in un aggravio complessivo di 3,1 miliardi di euro annui per gli automobilisti, assumendo che i consumi di diesel restino stabili ai livelli del 2023“.