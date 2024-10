Il design del Galaxy S25 Ultra sta suscitando grande interesse tra gli appassionati di tecnologia. Soprattutto grazie ad alcuni rumor che sembrano speculare su un ritorno agli angoli arrotondati, come già visto nel GalaxyS21Ultra. Samsung, dopo aver adottato per tre generazioni uno stile con angoli quasi a 90 gradi, sembrerebbe infatti intenzionata a tornare a linee più morbide. Questo cambiamento stilistico, è supportato da una serie di informazioni trapelate online, oltre che dall’ immagine di una cover trasparente, divulgate dall’insider Ice Universe. Le foto rivelano chiaramente le nuove forme. Le quali dovrebbero appunto caratterizzare il top di serie atteso per i primi mesi del 2025.

Novità sulla struttura di Galaxy S25 Ultra

Anche se non si può ancora parlare di certezze, questa piccola fuga di notizie sembra confermare quanto ipotizzato. La rinomata azienda sudcoreana potrebbe davvero optare, di nuovo, per un design più arrotondato per il suo modello di punta. Anche se è importante ricordare che i produttori di cover non hanno accesso a informazioni ufficiali e quindi le immagini potrebbero rappresentare solo una previsione. Nonostante ciò, le prove accumulate sono piuttosto numerose. Dunque sembra proprio che Samsung si stia muovendo in questa direzione.

Un altro dettaglio interessante è che si è optato sicuramente per un look essenzialmente minimalista. In quanto già abbastanza apprezzato dagli utenti anche negli anni precedenti. Dunque tale caratteristica resterà intatta. Il nuovo dispositivo però potrebbe risultare più confortevole da tenere in mano.

Le dimensioni del Galaxy S25 Ultra, stimate in 162,82 x 77,65 x 8,25 mm, lo renderebbero leggermente più alto e più stretto del modello attuale, con una batteria di 5.000mAh. Lo smartphone dovrebbe inoltre offrire una maggiore superficie di visualizzazione grazie a cornici ancora più sottili. Garantendo così un’esperienza di utilizzo migliorata ma che non ne compromette l’ergonomia. Ad ogni modo per avere informazioni ufficiali a riguardo non ci resta che attendere e stare a vedere.