Con l’arrivo del nuovo mese di ottobre, i vari operatori telefonici italiani hanno prorogato gran parte delle sue proposte. Tra questi, c’è anche l’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Quest’ultimo ha da poco prorogato anche la disponibilità di un’offerta davvero eccezionale. Ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Very 5,99. Questa offerta è attivabile presso alcuni negozi fisici autorizzati dell’operatore e permette di usufruire anche dei primi due mesi di rinnovo gratuiti.

Very Mobile, proroga per la super offerta con primi due mesi gratuiti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha prorogato una sua offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very 5,99. Quest’ultima sarà ancora disponibile all’attivazione presso i negozi autorizzati Very Mobile per un altro mese, ovvero fino ai primi giorni di novembre 2024, più precisamente fino alla giornata del 4 novembre 2024.

La cosa più interessante di questa offerta, però, è un’altra. Come già accennato, infatti, gli utenti che attiveranno questa offerta potranno usufruire dei primi due mesi di rinnovo in maniera totalmente gratuita. Questa offerta è però rivolta soltanto ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, come ad esempio i seguenti:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, Elimobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova, Mundio Mobile e WithU.

Nello specifico, l’offerta Very 5,99 include fino a 100 GB di traffico dati se si sceglie il metodo di pagamento su credito residuo. Scegliendo il metodo di pagamento automatico si avranno invece a disposizione fino a 150 GB. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri, il tutto al costo di 5,99 euro al mese.