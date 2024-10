A partire dal 30 settembre 2024, WindTre offre nuove promozioni all’interno del programma WinDay, aperto a tutti i clienti sia di rete fissa che mobile. Tra le principali novità della settimana, spicca lo spostamento del Music Quiz, che si terrà ogni venerdì anziché martedì. Questo cambiamento permetterà di concentrare l’intrattenimento musicale nel fine settimana. Mantenendo così per il martedì solo il quiz “Indovina Qui(z)”.

WindTre: vantaggi extra e quiz, un mese ricco di premi

Un’altra importante novità riguarda la collaborazione con Adidas. Per tutto il mese di ottobre, sarà infatti possibile riscattare uno sconto speciale sui loro prodotti. In più, i clienti iscritti a WinDay+ avranno accesso a ulteriori vantaggi. Come la possibilità di ottenere 500 megabyte aggiuntivi di traffico dati sulla propria SIM ogni mese e altre promozioni esclusive. Inclusa una nuova offerta per Infinity+, che prevede due mesi gratuiti di film e serie TV.

Il programma WinDay+ continua a offrire vantaggi esclusivi. Tutti accessibili con un abbonamento mensile di soli 0,99 euro. Esso include un doppio coupon settimanale e la partecipazione a concorsi. Per il mese di ottobre 2024, i clienti potranno vincere un viaggio in Madagascar per due persone. Mentre a settembre il premio in palio era un’automobile Jeep Avenger. In aggiunta, ogni mercoledì è previsto un concorso “Instant Win” con premi di vario tipo. Tra cui una TV OLED 4K Panasonic.

Per quanto riguarda gli altri giorni della settimana, i clienti WindTre possono accedere a quiz e concorsi a premi. Dal “Win Quiz” del giovedì al MusicQuiz del venerdì, fino al concorso “Instant Win” del sabato. In palio ci sono ricariche telefoniche, gift card da 10€, smartphone Vivo V40 5G e altri premi ancora. Il programma offre dunque un’ampia gamma di opportunità per ottenere sconti, regali e vantaggi esclusivi. Rendendo ogni giorno della settimana estremamente interessante per tutti vecchi e nuovi clienti dell’operatore.