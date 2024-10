Samsung Galaxy Fold6 Special Edition in arrivo ad ottobre?

A rilasciare la notizia è stato un rivenditore coreano. Quest’ultimo ha pubblicato le nuove tempistiche associate al nome commerciale effettivo del nuovo smartphone di Samsung. Quest’ultimo, infatti, è passato da Galaxy ZFold Special Edition e Galaxy Fold6 Special Edition. È però importante considerare che non sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung. Dunque, non è chiaro se tale cambiamento sia stato arbitrario del rivenditore, o sia effettivo. Potrebbe trattarsi di una fuga di notizie, motivo per cui la pagina è poi sparita. Ma come anticipato è necessario attendere notizie concrete da parte di Samsung per capire qual è la verità.

Oltre il suo possibile nome o la data di rilascio, sappiamo che l’atteso Galaxy Fold6 Special Edition risulta particolarmente atteso. In molti potrebbero però essere delusi dal sapere che il nuovo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe essere disponibile solo in Corea e in Cina. Una notizia che, una volta confermata, escluderebbe una gran parte di possibili acquirenti.

D’altronde la prospettiva di avere il foldable di Samsung più grande e sottile di sempre attrae molti appassionati. Nel dettaglio, secondo quanto emerso fino ad ora, lo schermo interno sarà da 8 pollici. Quello esterno, invece, da 6,5 pollici.

Il dispositivo è stato vantato soprattutto per il suo essere molto più sottile. A tal proposito, si parla di appena 10,6 mm da piegato. E non è tutto. Il nuovo Galaxy Fold6 Special Edition avrà anche una fotocamera principale da ben 200 MP.