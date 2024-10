PosteMobile, in questi giorni, ha presentato un’offerta esclusiva online, denominata Creami Extra WOW 300. Essa è stata pensata per rispondere alle esigenze di chi cerca una soluzione completa a un prezzo super competitivo. Il pacchetto prevede chiamate e SMS illimitati, insieme a ben 300GB di traffico dati in 4G+. La velocità di navigazione può raggiungere i 300Mbps, offrendo così un’esperienza fluida e veloce. Con un costo mensile di soli 11,99€, questa tariffa punta a conquistare chi ha bisogno di una connessione potente e stabile. Senza rinunciare a un uso esteso di minuti e messaggi.

Copertura di PosteMobile: rete Vodafone e servizi senza costi aggiuntivi

Per attivare l’offerta è necessario effettuare un pagamento iniziale di 25 €, che comprende il costo della SIM (10 €) e una ricarica di 15 €. Comprensiva del primo mese di canone. È importante ricordare che l’uso della SIM è soggetto a condizioni di utilizzo personale. L’offerta include anche diversi servizi senza costi aggiuntivi. Come il trasferimento di chiamata e l’avviso di chiamata. In più, il servizio hotspot è compreso. Così da poter condividere la propria connessione con altri dispositivi, e senza spese extra.

I servizi di PosteMobile si appoggiano alla rete 4G+ di Vodafone. La quale garantisce una copertura del 99% del territorio italiano. Ciò assicura una connessione stabile e rapida anche nelle zone più remote. Ad ogni modo, la velocità effettiva potrebbe sempre variare a seconda di diversi fattori. Come il tipo di dispositivo, il browser utilizzato, la congestione della rete e la copertura dell’area in cui ci si trova.

Nel caso in cui il credito disponibile non sia sufficiente per rinnovare l’offerta, le chiamate costano 18 centesimi al minuto e gli SMS 12 centesimi l’uno. Ma una volta effettuata la ricarica la promo riprenderà in maniera completamente autonoma. Per informazioni più dettagliate a riguardo o per altre soluzioni simili vi consigliamo di consultare il sito web dell’ operatore.