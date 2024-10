Fra non molto tempo il colosso tech Oppo annuncerà ufficialmente la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Ci stiamo riferendoa prossima serie denominata Oppo Find X8. Nel corso delle ultime ore, un membro dell’azienda stessa, ovvero Zhou Yibao, ha rivelato alcune specifiche tecniche riguardanti il modello base. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo Find X8, l’azienda tech rivela alcuni dettagli sul modello base

Ci stiamo avvicinando sempre più al debutto ufficiale sul mercato della prossima serie di smartphone di punta del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi Oppo Find X8. Un membro dell’azienda tech ha da poco rivelato alcuni dettagli interessanti riguardanti uno di questi modelli, in particolare quello base.

Secondo quanto rivelato, il nuovo modello dell’azienda sarà caratterizzato da un design più curato rispetto allo scorso anno, con uno spessore ridotto ed un peso più contenuto. Si parla ipoteticamente di circa 7 mm di spessore e di un peso inferiore ai 200 grammi. Sulla parte frontale, poi, sembra che ci sarà un display piatto con le cornici ridotte all’osso e a quanto pare simmetriche tra loro. Per quanto riguarda il frame laterale, quest’ultimo dovrebbe essere realizzato in metallo.

Sembra poi che ci saranno alcune novità anche dal punto di vista fotografico. Il modulo fotografico, in particolare, dovrebbe essere di dimensioni più contenute rispetto al suo predecessore e questa volta dovrebbe includere un sensore teleobiettivo con lente periscopica. Dovrebbero esserci novità anche dal punto di vista della ricarica. Secondo quanto è emerso, il nuovo Oppo Find X8 dovrebbe avere il supporto alla ricarica wireless con una potenza di 50W. Anche Oppo, come il colosso Apple, dovrebbe infatti annunciare un power bank portatile magnetico in stile MagSafe di iPhone.

Insomma, per il momento si tratta di dettagli piuttosto interessanti riguardanti il prossimo device di casa Oppo.