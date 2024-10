È stata annunciata una nuova collaborazione tra Valve e Arch Linux. L’obiettivo della partnership è quello di migliorare lo sviluppo della distribuzione Linux. Nello specifico, Arch Linux potrà affrontare alcune problematiche riguardo la distribuzione, mentre Valve fornirà supporto per un secure signing enclave e un’infrastruttura di build service. Dettagli che sembrano promettere importanti cambiamenti e miglioramenti.

Nuovo accordo tra Valve e Arch Linux: i dettagli

Si tratta di una serie di progetti particolarmente rilevanti per il settore. Il team di Arch Linux, con il supporto di Valve, potrà lavorare su quest’ultimi senza preoccupazioni. Inoltre, non verranno limitati dal tempo libero dei volontari. Un dettaglio da non sottovalutare. Ciò, infatti, offrirà l’opportunità di procedere al lavoro ottenendo progressi rilevanti e rapidi per lo sviluppo della distribuzione.

Ed è proprio questo l’obiettivo principale, come annunciato. Nel dettaglio la partnership con Valve punta a migliorare il processo di firma riguardo i pacchetti Arch Linux. Per ottenere tale risultato si intende passare da chiavi personali riservate ad ogni packager ad una sola chiave di firma PGP. Considerando quanto detto, è evidente come tale collaborazione rappresenti un importante passo avanti per l’intero ecosistema Linux.

Sono emerse diverse indiscrezioni a riguardo, ma sembra essere stato confermato che non è previsto lo sviluppo di una versione ARM64 di Proton, come molti avevano supposto. Quest’ultimo avrebbe avuto il compito di presentare il layer di compatibilità di Valve, in grado di far girare giochi Windows su Linux. Riguardo tale argomento è stata rilasciata una dichiarazione da GamingOnLinux. Qui viene evidenziato come l’enclave di firma sicura non comprende dei miglioramenti relativi a Proton. Stesso discorso vale anche per la situazione anti-cheat. Si tratta dunque di interventi che non sono collegati tra loro.

Inoltre, non bisogna sottovalutare il fatto che la collaborazione tra Valve e ArchLinux può portare ad un consolidamento del supporto della prima azienda per quanto riguarda la piattaforma open source.