Su Baidu, una piattaforma cinese, è stata pubblicata un’immagine dettagliata riguardo a quelle che potrebbero essere le caratteristiche dei processori Snapdragon X Elite. Tra i dettagli emersi ci sono ampi core CPU e una memoria cache molto vasta.

È però importante evidenziare che nell’immagine non è presente l’unità di elaborazione neurale (NPU) da 45 TOPS. Un elemento che secondo Qualcomm dovrebbe essere particolarmente importante.

Snapdragon: le indiscrezioni sul nuovo chip

Il presunto nuovo processore, come evidenziato nell’immagine, dovrebbe presentare 12 core. Inoltre, le sue dimensioni dovrebbero essere 169,6mm^2. Quest’ultime risultano leggermente superiori rispetto al processore Apple M4.

Secondo il leak, il processore è stato realizzato con il processo N4P di TSMC. Il dominio CPU del nuovo SnapdragonX di Qualcomm occupa uno spazio di 48,2mm^2. Ovvero il doppio del dominio GPU Adreno X1. Le dimensioni dunque risultano contenute, ma la GPU annuncia ugualmente prestazioni elevate. A tal proposito, si vantano circa 4,6 TFLOPS FP32 di performance grezza.

Un ulteriore dettaglio che evidenzia uno scenario davvero interessante per i nuovi Snapdragon X sono le memorie cache. Quest’ultime sono piuttosto ampie. Il processore ha 3 cluster quad-core con 12MB di cache L2 12-way ciascuno. A ciò si aggiungono 6MB di cache a livello di sistema. In più ci sono circa 12 MB di cache assegnata alla GPU. In totale si registrano 54MB. Quest’ultime occupano 15mm^2 di area sul die.

Infine, gli Snapdragon X di Qualcomm presentano un’interfaccia di memoria LPDDR5X-8448 a 128 bit. Accompagnata con una NPU, un ISP e un controller per display. A completare la panoramica ci sono diversi componenti specializzati. Quest’ultimi però non vengono segnalati all’interno del leak emerso in rete. È evidente che si tratti una scheda tecnica davvero interessante per il settore dei chip. Bisogna però attendere conferme ufficiali per poter confermare che l’assetto tecnico dei nuovi Snapdragon sia davvero quello presentato nell’immagine.