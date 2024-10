Google è sempre al lavoro per migliorare le sue app, e GoogleKeep non fa eccezione. Nonostante i numerosi aggiornamenti nel tempo, una novità tanto attesa dagli utenti tarda ancora ad arrivare. Si tratta di un pulsante FAB (floating action button), che dovrebbe sostituire l’attuale barra inferiore per avviare la creazione di nuove note. Questa modifica era già stata anticipata mesi fa. Ma il gigante di Mountain View pare non sia ancora riuscito a svilupparla in maniera ufficiale.

Perché il pulsante FAB potrebbe rivoluzionare Google Keep

Insomma, il nuovo tasto FAB, ispirato all’interfaccia di Google Calendar, dovrebbe semplificare l’esperienza d’uso generale della piattaforma. La barra inferiore attualmente permette di accedere rapidamente alle varie modalità di inserimento note, come testi, liste o immagini. Ma con l’arrivo del suddetto “pulsante fluttuante” è prevista la sua scomparsa. Essa infatti sarà sostituita da un singolo tasto posto in basso a destra. Al suo click, dovrebbero apparire quattro opzioni in stile Material You per avviare l’inserimento delle note. Eppure, nonostante i test e i miglioramenti osservati, non è ancora disponibile per il grande pubblico.

L’introduzione del FAB non è però solo una questione estetica. Google punta a migliorare la semplicità d’uso di una delle sue applicazioni più amate. Google Keep, è infatti da sempre conosciuto per la versatilità nel creare note testuali, elenchi, disegni e allegare immagini, ed ora potrebbe diventare ancora più intuitivo. L’integrazione di tutte queste modifiche potrebbe così semplificarne l’interfaccia. Riducendo, ad esempio, il numero di passaggi necessari per creare una nuova nota.

Anche se l’aggiornamento, al momento, non è ancora disponibile, è importante controllare di avere installata sempre la versione più recente dell’app tramite il Google Play Store. Insomma, detto ciò, resta solo da attendere per vedere quando il pulsante FAB sarà finalmente rilasciato. Pronto a rivoluzionare completamente l’uso quotidiano di Google Keep.