NASA, ufficiale: ora c'è una seconda LUNA per la Terra

Sarebbe molto particolare guardare il cielo e trovare non una Luna ma ben due lune. Questo è quanto aveva calcolato la NASA, che aveva infatti parlato della possibilità che potesse esserci una sorta di seconda Luna temporanea per la Terra. Questo è quanto alla fine è successo: da domenica 29 settembre infatti c’è un secondo satellite di dimensioni più piccole e che in realtà si nasconde dietro un altro corpo celeste.

Non si tratta ovviamente di una seconda Luna, ma di un asteroide, il 2024 PT5. In genere questo gira intorno al sole per un tempo ben preciso, seguendo quella che è l’orbita terrestre. Nulla dunque di accomunabile alla vera Luna, che accompagna la terra da più o meno 4 miliardi di anni. L’asteroide in questione sarà presente solo per un determinato periodo di tempo, in quanto la sua scomparsa è prevista entro la fine di novembre.

Una seconda Luna per la Terra? No, è un asteroide e la NASA lo conferma

Più precisamente a questo fenomeno che sta mostrando agli abitanti della Terra un fenomeno molto simile alla presenza di una seconda luna, durerà fino al 25 novembre alle ore 17:43. Dalle 21:54 del 29 settembre è cominciato a sussistere questo avvistamento, il quale ha meravigliato diversi addetti ai lavori.

In realtà, non c’è nulla di troppo particolare in quanto si tratta di eventi molto comuni, soprattutto come sostengono gli esperti. Stando a quanto riportato, ci sono infatti alcuni oggetti appartenenti ad una fascia di asteroidi chiamata Arjuna che possono avvicinarsi alla terra fino a 4 milioni e mezzo di chilometri e a velocità basse, anche meno di 3500 km/h. È questo il caso dell’asteroide 2024 PT5. Non è dunque la prima e non sarà l’ultima volta: le persone si ritroveranno ad alzare spesso la testa verso il cielo e a trovare qualcosa che magari fino al giorno prima non c’era.