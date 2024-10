TIM: le nuove promo di ottobre sono le Power, ecco 300 giga

TIM vuole mettere anche questa volta in difficoltà gli altri utenti proponendo le offerte piene di giga, messaggi e minuti. Con le sue Power il provider sta stupendo il pubblico a suon di nuovi utenti che arrivano.

Molto spesso il passa parola è fondamentale: un amico che si ritrova a dialogare con un altro amico riferisce di aver sottoscritto un’offerta ad un prezzo straordinario. In basso ci sono tutte le informazioni in merito ad ognuna delle tre offerte disponibili.

TIM ha scelto le migliori offerte per i suoi utenti: ecco le Power con tutto incluso

Parlando della prima offerta, non si può non restare estasiati, siccome garantisce 300 giga in 5G ogni mese. La Power Special garantisce infatti la connessione ad Internet con il massimo standard di rete e permette anche di avere telefonate senza limiti verso chiunque con 200 messaggi verso chiunque. Il prezzo è di soli 9,99 €, chiaramente in linea con tutti gli altri ma con qualcosa in più all’interno.

Ovviamente non potevano che esistere altre soluzioni interessanti, esattamente come la Power Iron, la più piccola delle tre ma già attualmente tra le più sottoscritte. Effettivamente, al suo interno ci sono 150 giga in 4G per la navigazione sul web collegati anche in questo caso con 200 SMS e minuti senza limiti. Il prezzo è di 6,99 € al mese.

A siglare la fine tra le varie offerte ci pensa quella che sta nel mezzo, ovvero la Power Supreme Easy. Il prezzo di 7,99 € nasconde al suo interno chiamate senza limiti con 200 SMS verso tutti e ben 200 giga in 4G ogni mese.

Chi riesce a sottoscrivere una delle offerte appena citate può inoltre beneficiare di una promozione per il primo mese. I primi 30 giorni infatti sono gratis, per poi pagare le somme appena illustrate. Ovviamente tutto ciò va solo a favore di coloro che provengono dai gestori virtuali e da Iliad.