Mobilità green: la top 10 delle capitali europee con trasporti più ecologici

Ad essere responsabile di una parte delle emissioni di CO2 attualmente, almeno secondo i dati, sarebbe il settore dei trasporti. In Europa è proprio così, anche se bisognerebbe comunque trarre delle somme più precise. La mobilità porta dunque ad un inquinamento di cui il pianeta in questo momento non avrebbe bisogno, sebbene ci siano dei paesi che stiano lavorando meglio degli altri.

È stata stilata infatti la classifica di quelle che sono le nazioni in Europa ad essere le più ecologiche proprio sul fronte dei trasporti e della mobilità al servizio del pubblico.

Le 10 città più ecologiche in assoluto sui trasporti in Europa sono queste: domina Londra

Secondo quanto riportato ufficialmente allo Smart City Expo World Congress, la città più ecologica dal punto di vista dei trasporti è Londra. La capitale britannica infatti presenta al momento un punteggio di 5,87, con un numero di veicoli elettrici che arriva a 80.000. Sono più di 11.000 le stazioni di ricarica, mentre gli autobus elettrici in circolazione sono 1397. Il fatto che sia una grande città è poco rilevante: il livello di inquinamento infatti è molto più basso.

Al secondo posto invece c’è Amsterdam con 15.000 veicoli elettrici in totale e 13.000 stazioni di ricarica, oltre agli 800 chilometri di piste ciclabili. Il suo punteggio è di 5,71. Sul gradino più basso del podio spunta Vienna con 18.000 veicoli elettrici e 1374 colonnine di ricarica. In questo caso sono 1300 i chilometri di pista ciclabile. Ecco la classifica per intero: