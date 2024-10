SpaceX ha deciso di fermare temporaneamente i lanci del Falcon 9 dopo che un’anomalia si è verificata durante la missione Crew-9, sviluppata per conto della NASA. Questo problema, il terzo in due mesi, ha fatto aumentare i dubbi sull’affidabilità del razzo, considerato uno dei più utilizzati e affidabili della compagnia di Elon Musk.

I problemi tecnici del Falcon 9

L’incidente è accaduto durante il rientro del razzo, che era stato lanciato dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, con due astronauti a bordo. Per fortuna, nessuno dei due membri dell’equipaggio ha mai corso pericoli e sono arrivati senza problemi alla Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, SpaceX ha riportato su X (precedentemente Twitter) che il secondo stadio del Falcon 9 ha eseguito una manovra imprevista durante il suo ritorno nell’atmosfera terrestre. Anche se l’ammaraggio nell’oceano è avvenuto con successo, il razzo è finito fuori dalla zona prevista per l’atterraggio, spingendo l’azienda a lanciare un’indagine per scoprire cosa sia andato storto.

Non è il primo problema che SpaceX si trova ad affrontare recentemente. In precedenza, un guasto al motore del secondo stadio e un atterraggio errato su una piattaforma drone hanno causato il ribaltamento del booster. Steve Stich, che dirige il programma Commercial Crew della NASA, aveva già dichiarato che l’agenzia stava lavorando con SpaceX per risolvere i vari problemi tecnici. Tuttavia, quest’ultimo incidente ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza del Falcon 9, che pure è stato protagonista di innumerevoli successi nelle missioni spaziali degli ultimi anni.

SpaceX ha affermato che non riprenderà i lanci fino a quando non saranno identificate e risolte le cause dell’anomalia. Questo stop rischia di avere un impatto rilevante sul calendario dell’azienda, mettendo in dubbio il lancio della missione Europa Clipper, previsto per il 10 ottobre con il razzo Falcon Heavy. La sospensione dei lanci rappresenta una sfida importante per SpaceX, che ora si trova nella posizione di dover affrontare interrogativi fondamentali sulla sicurezza e affidabilità dei suoi veicoli spaziali. Mentre l’azienda cerca di risolvere le questioni tecniche, la NASA e il pubblico rimarranno in attesa di rassicurazioni per le missioni future.