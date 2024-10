In un momento storico in cui la tecnologia e la portabilità la fanno da padroni, potrebbe tornare molto utile al consumatore medio un monitor portatile, ovvero un relativamente piccolo display che sia facile da trasportare, compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi in commercio, ed allo stesso tempo non particolarmente costoso.

Su Amazon è disponibile la soluzione più adatta a voi, stiamo parlando del prodotto di casa Hongo, trattasi di un monitor portatile da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD classico con risoluzione elevata (1920 x 1080 pixel), e soprattutto doppi altoparlanti integrati, così da riuscire a godere di audio stereo di ottima qualità. Il dispositivo, come era lecito immaginarsi, è da considerarsi utilizzabile senza differenze con tutti gli OS in commercio, oltre alle console più diffuse, quali sono Xbox, PS5, PS4 e simili.

Monitor portatile in offerta su Amazon

Un prezzo di tutto rispetto per un prodotto che complessivamente può tornare utile a molti utenti, il display portatile viene a costare di base solamente 109 euro, cifra che risulta essere scontata di altri 30 euro con l’applicazione del coupon direttamente in pagina, cosicché si vada ad investire in finale solamente 79 euro. L’ordine può essere effettuato direttamente al seguente link.

Le sue dimensioni complessive sono comunque più che bilanciate, raggiunge un peso di 571,33 grammi, con 35,4 x 22 centimetri di larghezza/altezza, per finire con 0,5 centimetri di spessore. E’ proprio quest’ultimo il suo fiore all’occhiello, talmente sottile da essere facilmente trasportabile ovunque si desideri con estrema semplicità da chiunque. La connessione avviene sfruttando i vari connettori fisici posti posteriormente, dove possiamo trovare, tra le varie cose, USB 3.0 di tipo C, una USB 3.0 classica (di tipo-A), ed anche una mini HDMI. Per maggiori informazioni sul prodotto, vi potete collegare al link sovrastante.