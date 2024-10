Uno dei prodotti più attesi dell’anno è rappresentato senza alcun dubbio della prossima console di Nintendo, stiamo parlando di Switch 2, il prodotto si sta facendo infatti molto attendere e sta facendo parlare molto di sé, le voci di corridoio negli ultimi tempi si sono infatti intensificate e ci stanno offrendo dettagli oggettivi su come sarà la nuova console.

Ovviamente per mettere a tacere tutte le voci e avere finalmente delle informazioni ufficiali, dovremmo attendere solo ed unicamente la presentazione ufficiale di Nintendo che però a quanto pare tarderà ad arrivare fino al prossimo anno, nonostante ciò però alcune informazioni aggiuntive ci arrivano da un produttore di accessori di terze parti che ha anticipato alcuni dettagli in merito il prossimo prodotto di Nintendo, vediamo che cosa è emerso.

Prezzo e data

A darci queste info in più è Ruben Mercado, operatore di Blade, azienda che da tempo si occupa di produrre accessori per prodotti come Switch, l’uomo ha parlato al portale spagnolo Vandal e ha affermato che la console sarebbe completamente pronta Ma nonostante ciò, la sua presentazione si farà attendere fino a marzo 2025, per il resto ha anche confermato l’indiscrezioni in merito al prezzo di vendita che oscillerà tra i 400 e i 500 $, per di più ha confermato come il meccanismo di attacco dei Joycon sarà di tipo magnetico e l’unico modo per utilizzare quelli del modello di prima generazione sarà tramite connessione wireless.

Per il resto l’uomo anche espresso in modo molto vago l’impossibilità di produrre protezioni in silicone per gli analogici a causa della struttura della console stessa, non si è però espresso oltre intimando di attendere la presentazione ufficiale che fugherà ogni dubbio.

In parole povere, dunque sappiamo quasi tutto del prossimo prodotto di Nintendo e non resta che attendere la presentazione ufficiale e l’arrivo sul mercato che però come anticipato si faranno attendere non poco, marzo 2025 e il periodo da attendere per poter finalmente osservare come sarà il prossimo prodotto dell’azienda giapponese.