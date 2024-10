Sony amplia oggi la gamma LinkBuds con il lancio di ben 3 prodotti di nuova generazione: gli auricolari wireless LinkBuds Fit e LinkBuds Open, a cui si aggiunge il diffusore LinkBuds Speaker. I primi sono pensati per chi vuole continuare a condurre uno stile di vita molto attivo, dotati di adattatori auricolari completamente ridisegnati, più leggeri e confortevoli anche sul lungo periodo, impreziositi dal design ad anello di Open, utile soprattutto per non staccarsi mai dall’ambiente circostante, ma vediamoli meglio da vicino.

Sony LinkBuds Fit

Maggiore livello di comfort con controllo dei rumori ambientali, oltre a tantissimi colori a disposizione del consumatore. La vestibilità è ancora più stabile, data la presenza di adattatori con una coda leggera e cava, che punta a ridurre il più possibile la pressione sull’orecchio, senza perdere di vista l’ancoraggio al padiglione auricolare stesso. E’ presente la cancellazione attiva del rumore, con modalità Auto ambient Sound per adattarsi automaticamente in relazione all’ambiente circostante, tutto è possibile con il processore V2 (che troviamo nelle WF-1000XM5). Il trasduttore Dynamic Driver X permette di riprodurre audio molto nitido, sia nella riproduzione sonora che durante le chiamate, estendendosi anche verso la connessione multipoint, la possibilità di inviare comandi con il solo movimento della testa, ma anche una autonomia di 21 ore e la piena certificazione IPX4.

LinkBuds Open

Il design ad anello aperto permette di mantenere sempre la connessione con il mondo esterno (grazie al trasduttore ad anello da 11 millimetri posto al centro del diaframma), sono leggeri e confortevoli, integrano l’Adaptive Volume Control per la regolazione automatica del volume, con audio bilanciato per una resa nitida di tutte le frequenze (anche grazie a tecnologie DSEE e Precise Voice Pickup per le chiamate), mettendo a disposizione comandi molto intuitivi. Tra questi annoveriamo Auto Switch, Auto Play e Quick Accessi, passando per il multipoint, una batteria che può raggiungere una autonomia di 22 ore, e la certificazione IPX4.

LinkBuds Speaker

Uno speaker wireless che permette di ascoltare musica tutto il giorno, integra funzione Auto Switch, con la quale trasferire la riproduzione da auricolari a altoparlante senza sforzo, ma anche Quick Access e Autoplay (già viste con le Open). Il sound è nitido e bilanciato, data la presenza di tweeter e radiatori passivi; ottima la portabilità, con la presenza di un comodo cinturino removibile, impreziosita dalla presenza di certificazione IPX4. La batteria è integrata, oltre che ricaricabile, offre una autonomia fino a 25 ore continuative.

Tutti i prodotti presentati oggi saranno acquistabili a partire dal mese di Ottobre 2024.