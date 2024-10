Il WiFi gratuito di Starlink sta pian piano conquistando alcune importanti compagnie aeree. L’obiettivo è chiaramente quello di offrire ai passeggeri un servizio completo e ottimale durante i voli. Il risultato è stato raggiunto grazie ad accordi tra Starlink, azienda di Elon Musk, e le compagnie aeree che hanno deciso di implementare la tecnologia a bordo degli aerei.

Ma quali sono le compagnie e, conseguentemente, gli aerei dotati del WiFi gratuito a bordo? Scopriamo insieme maggiori dettagli relativi a Starlink nel corso di questo articolo.

Starlink: il WiFi arriva a bordo di alcuni aerei

Un accordo tra l’azienda di Elon Musk e le compagnie aeree permette agli utenti di avere un’esperienza ottimale durante i voli. Non a caso, quando si parla di WiFi a bordo degli aerei non mancano alcune problematiche legate ad una scarsa connessione e all’impossibilità di accedere al web.

Nello specifico, i voli della United Airlines godranno del WiFi gratuito tramite l’azienda di Musk. Novità che consentirà ai passeggeri di avere accesso a Internet senza problemi. Non a caso, la compagnia United Airlines ha deciso di stringere un accordo con Starlink che offre internet sfruttando i satelliti SpaceX.

A rilasciare informazioni ufficiali è stato l’Amministratore Delegato di United Airlines. Lo stesso che ha fatto sapere che United Airlines si occuperà di installare i dispositivi Starlink sull’intera flotta di circa 1000 aerei. Secondo quanto diffuso, Starlink dovrebbe consentire di navigare online ad velocità di connessione fino a 220 Mbps. La compagnia ha fatto sapere che i primi test su alcuni aerei inizieranno ufficialmente già nei primi mesi del 2025 e si proseguirà gradualmente sul resto della flotta.

Non si esclude che altre compagnie come Hawaiian Airlines e Qatar Airways possano a breve attivare il WiFi gratuito di Starlink visto che hanno già stipulato accordi con l’azienda. Non ci resta che attendere ulteriori novità al riguardo.