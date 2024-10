Il 26 settembre 2024, i prezzi medi di benzina e diesel in Italia hanno registrato un nuovo calo, seppur lieve. Secondo i dati aggiornati dall’Osservaprezzi del MIMIT e analizzati da Quotidiano Energia, gli automobilisti possono beneficiare di una riduzione dei costi del carburante. Il prezzo della benzina in modalità self-service si attesta in media a 1,744€ al litro. Il tutto con variazioni che oscillano tra 1,726 e 1,764€ a seconda della compagnia. Per chi preferisce il diesel, il costo medio è di 1,627€ al litro, con i marchi che propongono prezzi tra 1,610 e 1,647€. Anche le stazioni “no logo” offrono tariffe competitive, con il diesel che costa 1,621€ al litro.

Costi benzina: Italia ed Europa a confronto

Per coloro che scelgono il servito, i prezzi sono ovviamente più alti. La benzina, in questa modalità, ha un costo medio di 1,890€ al litro. Con differenze tra i vari impianti che vanno da 1,817 a 1,971€. Il diesel, invece, si posiziona su una media di 1,773€, con oscillazioni tra 1,704 e 1,854€. Anche per il GPL e il metano si sono osservati piccoli assestamenti. I prezzi del GPL variano tra 0,726 e 0,749# al litro. Mentre il metano per auto si attesta tra 1,343 e 1,418€ al chilogrammo.

A livello europeo, la Commissione Europea ha pubblicato le tariffe medie di benzina e diesel. I quali mostrano una certa differenza tra i vari Paesi dell’Unione. La Commissione, fornisce i dati su base di 1.000 litri. Permette così di avere un quadro completo della situazione nei diversi stati membri. Anche se l’Italia resta su livelli relativamente competitivi. Rimane comunque una delle nazioni dove il costo dei carburanti è più alto rispetto alla media europea. Questo scenario ha riacceso il dibattito sull’impatto delle accise e delle politiche energetiche nazionali. Alcuni sostengono che la diminuzione dei prezzi sia dovuta agli sforzi per ridurre le imposte sui carburanti. Ma le ragioni sono molteplici, legate anche a dinamiche globali.