WINDTRE ha deciso di prolungare nuovamente la sua offerta Limited Edition per l’abbonamento Super Internet Casa 5G con tecnologia FWA Outdoor. L’offerta sarà valida fino al 30 settembre 2024 in alcuni comuni italiani. Gli utenti potranno usufruire di questa promozione, che prevede uno sconto sul canone mensile e l’azzeramento dei costi di attivazione. La tecnologia FWAOutdoor, supportata dalla rete 5G, consente di navigare fino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload. Essa è rivolta a chi non ha accesso alla rete FTTC o Fibra FTTH, o ha velocità inferiori ai 20Mbps.

WINDTRE: installazione personalizzata e vantaggi inclusi per i nuovi clienti

L’iniziativa include anche il modem e l’antenna Wi-Fi con rate a zero euro per 48 mesi. È infatti pensata per agevolare i nuovi clienti. WINDTRE ha già esteso la disponibilità della rete FWA5G in tutte le regioni d’Italia, coprendo oltre 4.000 comuni. Il costo mensile promozionale per la versione base è di 23,99€. Mentre per coloro che desiderano aggiungere Netflix, l’offerta si amplia a 33,99€ al mese. In caso di necessità, l’antenna 5G può essere installata non solo sul balcone, ma anche sul tetto. In modo da adattarsi alle esigenze tecniche di ognuno.

L’installazione dell’antenna 5G, effettuata da tecnici qualificati, prevede il collegamento al modem tramite un foro nel muro per il passaggio del cavo Ethernet. Questo tipo di lavoro garantisce una connessione stabile anche in zone meno coperte dalla rete. La SIM, che sarà inserita nell’antenna, non è accessibile al cliente e non può essere utilizzata per altri scopi se non per la connessione dati. WINDTRE garantisce assistenza gratuita per eventuali guasti ai dispositivi per tutta la durata del contratto, pari a 48 mesi.

In aggiunta, per chi attiva l’offerta insieme con una linea mobile, l’ operatore offre 12 mesi di Amazon Prime senza costi extra. Gli utenti potranno anche beneficiare di giga illimitati su tre schede dello stesso intestatario della linea. L’azienda continua così a puntare su soluzioni flessibili e vantaggiose per tutti coloro che desiderano una connessione veloce e affidabile. Anche nelle aree meno servite dalla fibra tradizionale.