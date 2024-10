Narwal Freo X Plus è un robot aspirapolvere di fascia media, che punta fortissimo sull’offrire al consumatore finale un rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente. Il prodotto raggiunge una potenza di aspirazione di 7800 Pa, più che sufficiente per pulire con sicurezza ed affidabilità ogni ambiente, risultando indicato anche per gli utenti con in casa animali, data la presenza di una spazzola anti-grovigli integrata inferiormente.

La navigazione è precisa, sfruttando un sistema che si appoggia direttamente sulla torretta LiDAR integrata superiormente, con rilevamento degli ostacoli accurato ed affidabile. Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo 35 x 35,5 x 10,7 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 5,5 kg. In vendita nella sola colorazione bianca, all’interno della confezione si può trovare tutto il necessario per garantirne il corretto funzionamento, tra cui la base di ricarica ed una serie di accessori (come il serbatoio ed il panno per il lavaggio).

Narwal Freo X Plus è in promozione

Uno dei suoi più grandi pregi è lo svuotamento automatico del contenitore della polvere, ciò porta l’utente a non doversene occupare per alcun motivo per anche 7 settimane consecutive, rappresentando una comodità assoluta che non può in nessun modo essere trascurata. La funzione di lavaggio e di aspirazione simultanee, inoltre, permette di velocizzare la pulizia, esercitando allo stesso tempo una pressione di 6N verso il pavimento.

Il prodotto può essere acquistato, per un periodo estremamente limitato, ad un prezzo veramente conveniente sia su Amazon (link) che sul sito ufficiale (link), il suo listino sarebbe di 299 euro, ma gli utenti potranno applicare direttamente il coupon di 50 euro presente in pagina, per andare a pagarlo solamente 249 euro. La spedizione è diretta al vostro domicilio in tempi estremamente ridotti, con la solita garanzia legale della durata di 2 anni, che riesce a coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica.