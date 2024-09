Al via gli ordini della nuova compatta elettrica Kia EV3. Nelle scorse ore, la casa automobilistica ha diffuso il listo prezzi italiano del suo crossover elettrico. Non a caso, la società della Corea del Sud ha progettato un veicolo che andrà a posizionarsi in un mercato ricco di rivali.

Scopriamo insieme il costo della nuova elettrica Kia EV3 e vediamo, nel dettaglio, quali potrebbero essere i veicoli con cui farà concorrenza. Non dimentichiamo che il nuovo crossover è stato presentato dal brand coreano solamente quattro mesi fa. Vediamo insieme i dettagli.

Kia EV3: crossover elettrico disponibile per gli ordini

Lunga ben 4,3 metri, la Kia EV3 andrà a sfidare direttamente veicoli come la ID.3 della casa automobilistica Volkswagen e la EX30 della casa automobilistica Volvo. Non possiamo non porre l’attenzione sulla base meccanica che andrà a contraddistinguere questo crossover. Kia ha infatti deciso di dotare l’EV3 con la piattaforma E-GMP.

Gli allestimenti disponibili sono quattro: Air, Earth, GT-Line e GT-Line Plus. Tutti con caratteristiche uniche che permettono di ottimizzare ulteriormente l’esperienza d’uso del veicolo. E’ importante però dire che la dotazione di base dell’Air prevede già tantissime caratteristiche come smart key, sensori anticollisione anteriori e posteriori e cruise control intelligente.

Per quanto riguarda, invece, le versioni Kia ha pensato ad una Standard Range, dotata di batteria da 58,3 kWh, e Long Range che implementa una batteria da 81,4 kWh. Entrambe le versioni ospitano un un motore elettrico da 204 CV con 283 Nm di coppia. Caratteristiche che garantiscono un 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi. Dal punto di vista della ricarica, sia la versione Standard Range che la Long Range sono in grado di raggiungere una carica dal 10 all’80% di carica in 30 minuti.

Non mancano inoltre due pacchetti, Convenience Pack al costo di 500 euro e il Convenienc Plus Pack da 1.000 euro che offrono ulteriori particolari agli utenti che vogliono un’esperienza d’uso del tutto confortevole.

I prezzi della Kia EV3 sono i seguenti: EV3 204 CV 58,3 kWh Air a 35.950 euro,

EV3 204 CV 58,3 kWh Earth a 39.950 euro, EV3 204 CV 81,4 kWh Air a 39.950 euro,

EV3 204 CV 81,4 kWh Earth al costo di 43.950 euro, EV3 204 CV 81,4 kWh GT-line disponibile a 45.250 euro e, infine, EV3 204 CV 81,4 kWh GT-line Plus a 48.250 euro.