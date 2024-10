La serie di accessori targata CMF by Nothing si arricchisce di un nuovo potente caricatore GaN da 140W, destinato a cambiare le dinamiche del mercato. Questo nuovo dispositivo rappresenta un passo in avanti rispetto al modello precedente da 65W. Infatti si propone come una soluzione ideale per chi necessita di una ricarica ultra-rapida e versatile. Grazie alla tecnologia GaN (Nitruro di Gallio), il nuovo caricatore risulta più efficiente e compatto rispetto ai tradizionali caricabatterie in silicone. Permettendo così non solo una gestione migliore del calore, ma anche una maggiore sicurezza durante l’uso.

CMF by Nothing: un caricatore innovativo e sicuro per il massimo delle prestazioni

Il dispositivo offre tre porte per una ricarica simultanea. Due porte USB-C e una USB-A. A completare il quadro, vi è il supporto per lo standard Power Delivery (PD) 3.1. Il quale consente una distribuzione intelligente della potenza tra i dispositivi collegati. Questo adattatore può, infatti, caricare rapidamente anche due laptop contemporaneamente, rendendolo perfetto per chi lavora con più device. Secondo quanto trapelato, un MacBook Pro potrebbe raggiungere il 55% di carica in soli 30 minuti. Gli smartphone Android compatibili, come i Nothing Phone 1 e 2a Plus, potrebbero invece arrivare al 66% nello stesso lasso di tempo.

Rispetto ai prodotti concorrenti, il caricatore CMF by Nothing da 140W promette di essere più compatto e facile da trasportare. L’azienda punta infatti a rendere accessibile un design moderno, mantenendo alta la qualità e le prestazioni. L’uso della tecnologia GaN consente di ridurre davvero di molto il calore generato durante la ricarica, migliorando l’efficienza energetica. In più, il dispositivo è stato equipaggiato con ben nove meccanismi di protezione per garantire la massima sicurezza. Tra questi vi sono la protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamenti. Elementi fondamentali per un uso quotidiano senza rischi.

Con questo prodotto, CMF dimostra di voler competere con marchi affermati come Anker, Belkin e Baseus. Cercando di offrire un caricatore dalle prestazioni elevate ma a un prezzo più accessibile. Un prodotto versatile, pensato non solo per i dispositivi Nothing, ma anche per soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio.