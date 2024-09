TIM: TRE offerte fino a 300GB, c'è il 5G gratis per tutti

La ragione che spinge le persone a tenere un gestore è sicuramente legata a diversi aspetti molto importanti che qualcuno ritiene fondamentali. Ovviamente, diverse aziende detengono la leadership assoluta e nel corso degli anni sono riuscite a costruirsi una grande reputazione. L’arrivo dei gestori virtuali ha un po’ scombinato le carte in tavola, portando più utenti a scappare via da realtà ben consolidate nel mondo della telefonia mobile. Tra i gestori più famosi in assoluto a tenere in mano lo scettro, non poteva che esserci anche TIM, aziende che con le sue offerte ha costruito una vera e propria dinastia che continua a perdurare nel tempo.

Fatte di qualità assoluta e anche di quantità e convenienza al momento, queste riescono a costituire un buon modo per strappare agli altri gestori qualche utente in più rispetto al passato.

TIM: le nuove offerte della gamma Power sono straordinarie, eccole qui

Partendo con la prima offerta, si può già dire il prezzo, in quanto è stupefacente: la Iron costa solo 6,99 € al mese per chi ha la fortuna si sottoscriverla. Come le altre due offerte di TIM, possiede minuti senza limiti e anche 200 SMS verso tutti. Oltre a tutto ciò, ecco 150 giga in 4G per Internet.

Le altre due offerte, molto simili, costano rispettivamente 7,99 € al mese e 9,99 € al mese. La prima è la Supreme Easy, offerta con ben 200 giga in 4G al suo interno, la seconda invece è la migliora: la Power Special. Al suo interno ecco 300 giga in 5G.

Solo gli utenti che abbandonano un provider virtuale o il leader attuale Iliad possono beneficiare di queste soluzioni. Da precisare poi che chi sottoscriverà queste Power, potrà avere il primo mese gratis.