WhatsApp: se ti sei perso questi 3 trucchi, devi conoscerli subito

Molte persone che usano WhatsApp costantemente sanno di poter nascondere diversi aspetti legati alla loro privacy. Generalmente infatti, gli utenti riescono anche a non far vedere quando sono online o magari quando è stata l’ultima volta che sono entrati in chat. Tutto questo è possibile utilizzando delle impostazioni legate proprio alla sicurezza di WhatsApp, anche se poi ne derivano delle conseguenze.

Chi ad esempio, decide di non mostrare il suo ultimo accesso in chat, non potrà vedere neanche quello di altre persone. Proprio per questo motivo si tratta di una medaglia con due facce, anche se ci sono delle soluzioni molto utili appartenenti ad applicazioni di terze parti che possono evitare tutto questo.

WhatsApp ha le sue funzionalità, ma 3 soluzioni esterne possono totalmente inibirle

Chiede ad esempio, scarica la nuova applicazione spia che si chiama Whats Tracker, può infatti portare dalla sua parte un nuovo metodo. In questo modo, gli utenti che usano WhatsApp possono servirsi di un’applicazione esterna per ricevere una notifica ogni volta che una persona da loro scelta decide di entrare o uscire dalla chat. In poche parole, l’utente che usa questa nuova applicazione viene avvisato quando qualcuno che ha deciso di spiare entra o esce da WhatsApp.

Sulla stessa lunghezza d’onda ecco anche Unseen, l’applicazione perfetta che permette di leggere tutti i messaggi in arrivo senza aprire WhatsApp. È proprio così che gli utenti continueranno a non aggiornare il loro ultimo accesso, pur leggendo tutto e con il vantaggio di poter vedere quello degli altri.

L’ultima applicazione da tenere in considerazione attualmente che è legata trasversalmente a WhatsApp è WAMR. Questa soluzione consente a tutti di recuperare i messaggi che vengono eliminati di proposito, quelli per i quali poi ci si pone 1000 domande. Basta installarla sullo smartphone e ad ogni notifica questa salverà il contenuto, proponendolo agli utenti di WhatsApp ogni qual volta dovessero trovare un messaggio cancellato.