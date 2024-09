È stato ufficialmente presentato a livello mondiale il RedMagic Nova. Un tablet pensato per il gaming che punta a conquistare il pubblico grazie alle sue specifiche tecniche avanzate. RedMagic, noto marchio nel mondo del gaming-mobile, ha deciso di lanciare un prodotto capace di gestire titoli AAA senza compromessi. Ciò grazie al potente processore Snapdragon 8 Gen 3, con una frequenza di clock di 3,4GHz. Tra le combinazioni di opzioni disponibili per la configurazione vi sono, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Oppure per chi cerca ancora di più, 16GB di RAM con 512GB di storage. Caratteristiche che rendono il dispositivo ancora più versatile e performante. Nonostante la concorrenza di altri marchi come Apple, che con l’iPad Pro offre già elevate prestazioni, il Nova si posiziona come un’alternativa interessante. Soprattutto grazie al suo rapporto qualità-prezzo, a partire da 499€.

RedMagic punta tutto sui dettagli: display 2,8K e design accattivante

Un’altra caratteristica distintiva di questo tablet è il suo sistema di raffreddamento. Esso presenta infatti una ventola da 20.000 giri al minuto. Assolutamente in grado di abbassare la temperatura dei core di 25°Celsius. Garantendo un’esperienza di gioco fluida anche durante sessioni prolungate. Questo sistema permette al tablet di mantenere prestazioni elevate senza rischiare surriscaldamenti. Un aspetto fondamentale per chi desidera spingere al massimo i propri giochi.

Non solo potenza. Il RedMagic Nova colpisce anche per il suo schermo da 10,9”. Quest’ ultimo offre una risoluzione 2,8K (2880 x 1880 pixel) e un refresh rate di 144Hz. Simili caratteristiche garantiscono immagini nitide e una fluidità eccezionale. Ideale non solo per i videogiochi ma anche per l’intrattenimento multimediale. Ad arricchire l’esperienza vi è una batteria da 10.100mAh. La quale assicura una buona autonomia, perfetta per lunghe sessioni di gioco o visione di film.

Il design del Nova è stato pensato per soddisfare gli appassionati di videogiochi. Oltre alle luci RGB poste accanto alla fotocamera, il tablet adotta font ispirati all’era 8-bit per sottolineare il suo sistema di raffreddamento. Questa attenzione ai dettagli, unita a specifiche tecniche di alto livello, rende il RedMagic Nova uno dei tablet da gioco più interessanti del 2024.