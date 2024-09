PosteMobile ha lanciato una promozione vantaggiosa per tutti i nuovi clienti. Si tratta di Creami EXTRA WOW 150“. L’offerta è valida esclusivamente online fino al 30 settembre 2024. Essa si distingue per un pacchetto completo che include 150GB di traffico dati in 4G+, minuti e SMS illimitati a un costo mensile di soli 6,99€. La rete utilizzata è quella di Vodafone, che garantisce una copertura eccellente su tutto il territorio nazionale. Si parla infatti di oltre il 99% della popolazione raggiunta, e una velocità di navigazione che può arrivare fino a 300Mbps in 4G+. Per attivarla è necessario un costo iniziale di 20€. Di cui 10€ per l’acquisto della SIM e 10 euro come prima ricarica, che include già il primo canone mensile.

PosteMobile: copertura, costi e altri dettagli

L’offerta consente di utilizzare il proprio piano dati anche come hotspot, senza costi aggiuntivi. I servizi aggiuntivi, come l’avviso di chiamata e i messaggi “Ti cerco” e “Richiama ora”, sono anch’essi inclusi gratuitamente nel piano. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, la tariffa a consumo prevede 18 centesimi al minuto per le chiamate e 12 cent. per SMS. Poi qualora sia abilitata la tariffa base per i dati, 2€ al giorno per 500MB alla prima connessione.

Per beneficiare della massima velocità di connessione, è necessario essere in un’area coperta dalla rete 4G+ e utilizzare uno smartphone compatibile. La velocità effettiva dipenderà comunque da alcuni fattori importanti. Quali la congestione della rete, il dispositivo utilizzato e il browser scelto per la navigazione. Se la tariffa base dati è disabilitata, il traffico internet sarà bloccato fino al prossimo rinnovo. Per attivare o disattivare questa opzione, è sufficiente inviare un SMS gratuito al numero indicato da PosteMobile o gestire il tutto tramite l’app PostePay.

Per avere informazioni dettagliate su costi, condizioni e limitazioni dell’offerta, è possibile consultare il sito ufficiale di PosteMobile. Oppure recarsi presso uno degli uffici postali presenti sul territorio.