PosteMobile rilancia la sua promozione “Creami Extra Wow Week 100“, valida fino al 21 dicembre. L’offerta consente ai nuovi clienti di ricevere una SIM gratuita, attivabile online o presso gli uffici postali. Essa dispone poi di 100GB di traffico dati in 4G+. Il piano include chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, al prezzo fisso di 8€ al mese. In più, l’attivazione della scheda e la spedizione a domicilio, come detto, sono entrambe gratuite. Ma se si sceglie di completare la procedura online.

PosteMobile: servizi extra inclusi e dettagli della tariffa

Per chi decide di attivare la promo presso un ufficio postale, la prima ricarica obbligatoria sarà di 10€. Comprende però anche il primo mese del servizio. Chi invece preferisce l’acquisto online dovrà effettuare una ricarica di 20€ al momento della sottoscrizione. Quest’ ultima coprirà sia il primo canone che la ricarica iniziale. Tale soluzione risulta particolarmente vantaggiosa per chi utilizza molti dati mobili, grazie alla velocità 4G+ fino a 300Mbps. La rete è infatti in grado di supportare anche una navigazione rapida e fluida per chi sfrutta più dispositivi. È poi inclusa la possibilità di attivare l’hotspot gratuitamente.

Oltre ad Internet e alle chiamate illimitate, PosteMobile garantisce una serie di servizi senza costi aggiuntivi. Gli utenti potranno usufruire delle opzioni “Ti cerco” e “Richiama ora”. Oltre al controllo gratuito del credito residuo chiamando il numero 401212. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di disattivare la navigazione a consumo, che altrimenti verrebbe tariffata a 2€ al giorno per 500MB.

È importante tenere il credito disponibile per il rinnovo mensile dell’offerta. Poiché in caso contrario si applicheranno tariffe base di 18 centesimi al minuto per le chiamate e 12 cent. per SMS. Coloro che desiderano più informazioni possono accedere all’area personale del sito PostePay. Oppure utilizzare l’app mobile, per gestire tutte le opzioni disponibili e per avere dettagli sull’offerta. Le condizioni complete sono consultabili sia online che presso gli uffici postali.