PosteMobile ha lanciato una nuova offerta esclusiva, “300% Digital”, pensata per attrarre nuovi utenti. Questa tariffa, disponibile solo online, offre un pacchetto interessante per chi cerca connettività e convenienza. Si parla infatti di 300GB di traffico dati in 4G+ e di una velocità di navigazione che raggiunge i 300Mbps. In questo modo potrete navigare velocemente, senza preoccupazione alcuna. Il costo mensile è fissato a soli 9,99€. Un prezzo molto competitivo per il mercato attuale.

Servizi inclusi e tutti i vantaggi della rete PosteMobile

Per attivare questa soluzione, ci sono alcune spese iniziali. È previsto innanzitutto un costo di attivazione di 20€. Esso include 10 euro per la SIM e 10€ come prima ricarica. In aggiunta, PosteMobile offre un sistema di bonus per chi utilizza meno di 100GB al mese. Ogni mese, gli utenti accumulano crediti che possono essere poi utilizzati per chiamate o SMS.

È importante ricordare che i servizi di PosteMobile si avvalgono della rete 4G+ di Vodafone. Cosa che garantisce una copertura eccellente su tutto il territorio italiano. Tra i servizi compresi, ci sono molte funzioni utili come “Ti cerco” e “Richiama ora”. Queste opzioni sono davvero importanti, in quanto, consentono di gestire le chiamate in modo più efficiente. In più, è disponibile anche la funzione hotspot. La quale vi dà la possibilità di condividere la connessione internet con altri dispositivi senza costi aggiuntivi. Se i clienti desiderano ampliare ulteriormente il proprio pacchetto, è possibile aggiungere chiamate ed SMS illimitati con un supplemento di soli 2€ al mese.

Per evitare interruzioni del servizio, è fondamentale rinnovare l’offerta in tempo. In caso contrario, i costi per chiamate e SMS tornano a 18 cent. Se il piano dati è disabilitato, gli utenti non potranno navigare fino al rinnovo. In ogni caso, è bene sapere che il controllo e la gestione del pacchetto scelto può avvenire in maniera semplificata attraverso l’app di PostePay. Qui, è Infatti possibile abilitare o disabilitare la navigazione a consumo.

Insomma, PosteMobile si presenta come una soluzione vantaggiosa per chi cerca flessibilità e convenienza nel mondo super competitivo della telefonia mobile.