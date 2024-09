Il debutto della serie Oppo Find X8 è previsto per il 21 ottobre in Cina. La nuova famiglia di smartphone top di gamma realizzata dal produttore cinese arriva sul mercato con ambizioni importanti anche grazie alle nuove funzionalità che lo smartphone integrerà.

Dopo aver scoperto alcuni dettagli tecnici sulla gamma di device grazie alle varie indiscrezioni, grazie alle parole di Zhou Yibao possiamo scoprire tante altre novità inaspettate. Il Responsabile di prodotto per la serie Oppo Find non è entrato nei dettagli hardare della gamma, ma ha anticipato alcune delle novità software attese.

La gamma Oppo Find X8 integrerà un blaster IR per controllare i dispositivi con ricezione ad infrarossi. Sebbene questa possa sembrare una funzionalità datata, di certo è molto utile per gli utenti in diversi scenari di utilizzo.

OPPO potrebbe equipaggiare la gamma Find X8 con due feature esclusive che miglioreranno l’usabilità dei flagship

Infatti, sarà possibile controllare tutti quei dispositivi come televisori, condizionatori, stereo e quant’altro senza dover per forza utilizzare il loro telecomando. I nuovi Find X8 diventeranno dei telecomandi universali che permetteranno di aggirare ogni problema di compatibilità o mancanza di batterie.

Una seconda funzionalità riguarda l’NFC con una particolare esperienza utente semplificata. Gli utenti potranno registrare sul proprio smartphone tutte quelle smart card compatibili con NFC per averle sempre a portata di mano. Che si tratti di badge per il lavoro o card per l’apertura di porte e serrature, non sarà più necessario averle con sé dopo averle associate al proprio device.

In base alla geolocalizzazione di Oppo Find X8, il device capirà esattamente quale card gli utenti prevedono di utilizzare. Nei pressi del luogo di lavoro verrà selezionato il badge mentre, nel rientro a casa si passerà automaticamente alla tessera associata allo sblocco della porta.

Si tratta sono di alcune delle feature pensate per migliorare l’usabilità del device in differenti contesti sia personali che professionali. Sicuramente il prossimo 21 ottobre, il produttore annuncerà ulteriori novità che renderanno più esclusiva la famiglia Find X8.